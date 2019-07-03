原标题：北大3621名本科生昨日惜别燕园

校长郝平寄语：要做永远向上的青年

毕业

昨日，北京大学举行本科生毕业典礼，北京青年报记者从北京大学获悉，今年，北大共有3621名本科生毕业。在毕业典礼现场，北京大学校长郝平给毕业生上最后一堂课，他寄语本届即将走出校园的北大学子：要做永远向上的青年。

临别之际，北京大学校长郝平嘱托本届毕业生：做永远向上的青年。他提出，国家需要青年，青年也将自己的命运与国家的命运紧密相连。永远向上，是一种奋斗者的姿态，是执著追求的境界与持续努力的方向，更是一种价值观。

在郝平看来，做永远向上的青年，要坚守立身处世的定力。北大人对祖国的热爱，流淌在120年的精神传承之中，是去不掉、断不了的血脉，是最强大的精神追求和永远向上的精神定力。他叮嘱北大学子：做永远向上的青年，要积蓄久久为功的动力。只有耐得住平凡，才能收获不平凡；只有在挫折面前坚强、坚持和坚守，才能继续久久为功的动力；做永远向上的青年，要成为世界和平与发展的助力。希望广大毕业生树立广阔的国际视野，开放包容、交流协作、和而不同，保持文明的多样性，勇于面对人类社会共同的难题，培养与增强解决这些问题的能力；做永远向上的青年，还要保持不断探索新知的学习力。郝平希望毕业生始终保持对新领域、新事物的求知欲和探索心，站在更高的高度，用整体和更广阔的视角认识我们所处的这个星球，思考人类的前途和命运。“你们即将从北京大学毕业，拥抱伟大时代，走向磅礴天地。”郝平最后送上祝福，今天，国家发展正当其时，希望从燕园走出的学子成为中华民族伟大复兴的追梦人和奋斗者。

当日，北大党委书记邱水平也为毕业生送上三句箴言：一是有所信，始终坚持“爱国、科学、民主、进步”的信仰，继续喊响“团结起来，振兴中华”的时代最强音，把个人的“小我”融入祖国和人民的“大我”之中；二是有所为，要始终保持积极向上的阳光心态，抱定宗旨，咬紧目标，永不气馁，永不迷失；三是有所守，作为北大校友，必须更主动去适应社会，以建设性的态度融入社会发展主流，守住作为“北大人”的底线，始终光明磊落、谦虚谨慎、诚朴厚道、脚踏实地。(记者 刘婧)

(责编：郝孟佳、熊旭)