原标题：北京市东城区75%学生参加小升初电脑派位

东城75%学生参加小升初电脑派位

嘉宾当众启封派位系统密码纸和小学毕业生志愿数据库原始数据光盘 摄影/本报记者 郭谦

升学

昨天上午，北京市2019年义务教育阶段初中入学东城区电脑派位现场会举行。实际参加电脑派位人数为6159人，约占实际升学人数的75%。昨天15时可查派位结果。

北京青年报记者了解到，今年的初中入学电脑派位现场邀请了学生、家长、教师、社区代表等共同参与。加大了社区代表、学生、家长、教师参与现场派位人数的比例，代表均是以学区为单位，通过先报名再抽签的方式产生，占参加现场派位总人数的50%以上。

根据安排，今年东城区电脑派位仍分为三个批次进行，志愿同时填报，录取同时进行，三个批次派位之间“无缝连接”，派位结果直接对接到查询系统和学籍系统。每个学生均可自愿参加第一批次和第二批次派位。今年，实际参加电脑派位人数为6159人，约占实际升学人数的75%。

“与往年相比，今年取消小升初特长生招生，所有特长生招生计划投放到第二批次派位中。”东城区教育招生考试中心副主任兼义教办主任刘静介绍。此外，刘静还介绍今年第一批次报名人数与往年持平。“随着社会认知度的提高，该政策的受欢迎度可能提高。”

昨天下午15时即开通网上公开查询系统，学生可凭借教育ID号登录东城区教育招生考试中心网站或关注东城区教育招生考试中心公众微信号查询派位结果。

此外，东城区教委副主任尤娜介绍，东城区今年提前兑现改革成果，继续做好原有九年一贯制学校的直升工作，落实2014年以来新增的九年一贯制学校，符合条件的学生，100%自愿选择直升对接的初中；2014年以来新增一定比例直升学校提前兑现改革成果，比例由2018年的25%增至30%；落实好6对11所优质初中与普通初中的深度联盟一体化联合培养工作，新初一年级实行大年级组制，统一校区、统一师资、统一教育教学活动及评价、统一升学方式。

“随着东城教育综合改革的全面推进，2019年初中实现了优质资源全覆盖，每个学区服务片小学毕业生数量与初中计划相匹配，保证小学毕业生全部免试就近升入初中。”东城区教委副主任尤娜介绍。(记者 武文娟)

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