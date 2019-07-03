原标题：“高考依然改变命运，必须正视这个事实”

“没有升学率一定是不行的。不管你怎么说素质教育好，(如果升学率低)老百姓不会把孩子送来学校。”7月1日，在北京大学举行的第二届“大学—中学”圆桌论坛上，衡水中学校长郗会锁坦言，转变教育观念是一个系统工程，板子不能打在学校或者培训机构上。要好就业，就得上好大学；要上好大学，就要有好分数。“高考依然改变命运，我们必须正视这个现实。”郗会锁强调。

应试教育和素质教育，依然是论坛上被讨论最多的话题。高中校长们有自己的无奈：在短时间内，老百姓让孩子上大学、上好大学的追求不会发生改变。

能考出高分的衡水中学，以军事化管理出名，被称作“高考工厂”，似乎站在素质教育的对立面。但郗会锁想要澄清——学校被妖魔化了，衡水中学做的也是素质教育，希望为学生未来的发展奠定基础。“当人们觉得我们的师生生活在地狱里的时候，他不知道这些人享受着拼搏的快乐，刻苦而不痛苦。”郗会锁坦言，学校招不来清华北大毕业的老师，看到北京的名校他们也羡慕。“人家的教育理念确实很先进。但是，衡水中学代表的是一所普通中学怎么发展的问题，对其他学校来说借鉴意义可能更大。”

郗会锁强调，校长要抓升学率，不过要“绿色”升学率，也就是不能靠着逼迫学生学习换升学率，而是要点燃学生，让他们自觉主动地想学。江苏淮阴中学副校长俞光军也赞同，要关注高考成绩，但也要关注取得成绩的路径。高中不能把办学着眼点都落在追求高考升学率上，这是“只要今天，不要明天”。

被高中校长挂在嘴边的高考，如今仍然和个人命运紧密相连。华东师范大学教育学院教授吴刚表示，作为量能取才的渠道，高考摒弃了权力、出身和人际关系的干扰，让落后地区的孩子有机会走出家乡，获得更高质量的教育。知识改变命运，也成为我国社会各阶层的情结。“高考不是最完美的筛选方式，但却是高效而缺陷最少的筛选方式。”

吴刚指出，教育改革有3种路径：制度改革、过程改革和评价改革。制度改革直接体现在招生制度设计上；过程改革指课程教学改革，从实际效果看，它必须通过评价改革推进。而评价改革，就是我们熟悉的中考和高考的改革——它不仅是考试科目的变化，也是每一科目中考试内容与形式的变革。

其实，中考和高考方式，在很大程度上决定了教育方式。吴刚说，以往的考试，是答题效率和精细度的较量，答题效率可以通过操练提高，精细度可以通过严格规范加强。“所以，中国大部分高中名校有三板斧——抢生源、挖老师和反复练。”但情境化命题正在改变高考评价方式。

前段时间，国务院办公厅发布《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》，也指出要深化考试命题改革，创新试题形式，加强情境设计，注重联系社会生活实际，增加综合性、开放性、应用性、探究性试题。

“如果你认为升学率高就意味着学校素质教育搞得不好，那是对高考出题人的污蔑。”郗会锁强调，高考本身也在考素质，现在拿着书都找不到答案，“应试”就是素质教育的一部分。“分数低你就说是素质教育，分数高就批评你搞应试教育，荒谬，可笑！”

吴刚指出，在升学过程中，筛选不可避免，但可以进行面向关键能力的筛选。教育部也曾多次强调，推动学生关键能力和核心素养在教学和考试中的落地落实。这也就需要回到现代社会的能力主义基础，探究何为能力，以及如何评测能力。“我们期待学校的过程改革能够培养更多德才兼备的一代新人。”吴刚说。(本报记者 张盖伦)

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