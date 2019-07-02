原标题：人生抉择时，有远见的方向在哪里

编者按

又到毕业季，又是就业时。

不论大数据如何分析，最终每个个体的选择终将是基于自身实际、向着初心的一次出发。今天我们为你呈现的三个选择：一个放弃一片坦途的就业机会而选择报考国际组织，一个放弃优越与舒适选择到西部任教，一个放弃高薪和城市生活选择去基层……或许他们的选择会被大家问一句“为什么”，但疑问之后，他们收获更多的一定是肯定和赞许。因为，朝着理想、初心进发，为青春绘就绚烂的色彩，为人生寻找更有远见的方向，如此选择，不该被点赞吗？

少有人走的路 更能激发斗志

李姝莹，女，2008年考入清华大学工程物理系工程物理专业，2017年获清华大学核科学与技术工学博士学位。毕业后赴国际原子能机构核安全与安保司实习一年，现为国际原子能机构核保障司职员。博士期间以第一作者发表SCI论文三篇（包含一篇数学领域一区顶级期刊）、EI论文一篇，多次参加国际会议并做报告，曾赴美国纽约州立大学、台湾新竹清华大学访问交流。曾担任工程物理系本科生思想政治辅导员，服务于李家杰大学生心理热线志愿活动等。曾获清华大学毕业生启航金奖、清华之友-黄乾亨奖学金、清华大学轩辕奖学金、核动力社工奖学金等。

清华岁月

我是一名西北女孩儿，2008年从甘肃省考来清华大学工程物理系，自那时起和核物理结下了不解之缘。四年的本科学习，打下了坚实的数理基础，也烙实了清华核物理的印记。本科毕业，我选择留在清华攻读博士，研究与人类息息相关的安全领域课题。在国家留学基金委的支持下，我有机会出国访问，与全世界优秀的学者交流想法。博士期间不断探索，积累了丰硕的科研成果。学术之余不断地充实自己，向身边的人、向社会传递能量。服务于李家杰大学生心理热线，为电话那头的“他”传递温暖；做工物系本科生思想政治辅导员，为师弟师妹们的发展保驾护航；当肚皮舞队队长走上中国梦想秀，向全国人民展现清华女博士的别样风采……勇于尝试，追求卓越，这是作为清华人对自己的严格要求。

职业选择

在做职业选择时，我希望能够为社会创造出更大的价值，同时也期待我的工作能够充满挑战。恰逢此时，学校鼓励应届生前往国际组织实习，这和我的想法不谋而合。从大方面讲，联合国的宗旨是维护世界和平，这自然是很有意义的工作。并且，随着中国的国际地位与影响力逐步攀升，需要在国际环境中争取更多的话语权。作为清华人，有能力也有责任挑起这个担子，上大舞台，成大事业。从自己讲，我认可这份工作创造出的价值。由于核领域的特殊性，核安全问题必须通过国际合作进行保障。不得不说这是一条荆棘丛生的道路，就算能成功获得实习，也无法对申请正式岗位提供帮助，实习期结束后就会面临“失业”风险。不稳定的岗位和薪资保障，没有经验可以借鉴，模糊的职业发展方向，都成为摆在我面前的现实问题。但少有人走的路更能激发斗志。

申请国际原子能机构（后简称IAEA）的过程不算顺利。7月毕业的我，看着周围的同学陆续开始工作，也曾一度焦虑心慌。但斩断了退路的我不能放弃，必须靠不断尝试才有可能获得机会。11月的一天，我终于接到面试邀请电话，让我在大海的浮沉中看到了一丝希望。在我积极准备面试，并拿到录取通知后，我踏上了前往IAEA实习的道路。

在IAEA

对国际组织“仰望星空”似的期待，也随着承担起的工作而变得“脚踏实地”。来到IAEA后，我不忘初心。一方面，努力加强中国与IAEA之间的合作，让我们可以从发达国家吸取更多的经验，提高国家实力。另一方面，我努力宣传核科学、核知识，并和同事一起，帮助欠发达国家共同发展。作为IAEA核物质运输安全股的一员，我承担起修订安全导则、撰写编排新技术文件等一系列工作。在运输安全委员会上，我也可以用中国人的声音，向各国代表介绍工作成果。IAEA副总干事Mary曾跟我说，“在和中国的政府官员谈合作的时候，我都会提到你，我会说中国也有很多青年人才有意愿也有能力来到IAEA的平台作出贡献”，我为这样的评价以及可能起到的示范作用而感到自豪。

未来的路

今年6月，我又踏上了国际组织之旅，作为正式职员回到IAEA，投身于《不扩散核武器条约》的保障工作。这份听起来酷酷的工作，意味着我将在国际组织的道路上走得更远，在保卫人类和平的道路上走得更远。回首之前的申请、面试之路，也算是战胜了几百名来自世界各地的求职对手。获得职位的我，不仅代表了多年的努力取得了阶段性的成果，更代表了国际环境对中国职员的认可。年近三十又怎样，只要背上背包就可以继续出发，谁让我的梦想在远方。经历后的再选择，不同的不只是身份的变化，还有更明确的目标，更坚定的态度，更自信的认知。我相信通过努力，可以为国内国际搭建更多的桥梁，让更多的世界友人看到清华人的力量、中国人的力量，将清华梦、中国梦融入世界和平这个终极梦想。

不忘初心，砥砺前行。希望更多的有志之士加入国际组织的道路，让我们携手前行，走出不一样的精彩。

点评

宇宙只有一个地球，人类共有一个家园。面对人类共同面临的挑战和命题，习近平总书记提出了“构建人类命运共同体，实现共赢共享”的重要思想。构建人类命运共同体，需要中国积极参与全球治理体系变革和建设。李姝莹的毕业选择，反映了越来越多的中国青年，响应中央号召，秉持日渐开放、包容、交流、合作的精神，他们自信迈向国际舞台，积极参与全球治理，勇敢肩负历史使命。

在李姝莹和许多像李姝莹一样大学生毕业选择的背后，是新中国成立七十年来的繁荣发展，是中国高等教育人才培养的迈向一流，是一代代中国青年始终选择与时代同呼吸，与祖国共奋进。

习近平总书记也曾提到：“构建人类命运共同体是一个美好的目标，也是一个需要一代又一代人接力跑才能实现的目标。”因此，我们也必须清醒地认识到，在年轻一代高素质人才参与和融入全球治理体系的过程中，必然会有浅滩礁石，会有艰难险阻。对于有志于毕业后到国际组织任职的大学生，更需要坚定理想信念，锤炼真才实干。因为，“无尽的远方,无数的人们,都与我有关”。

——清华大学学生职业发展指导中心主任 张超

属于教师的幸福独一无二

吕欢，女，北京师范大学生命科学学院2015级本科生。始终以“四有”好老师为志向，矢志扎根边疆。专业综测双第一，理学管理学双学位，曾连续三年荣获国家奖学金、明德奖学金，获“华文杯”全国师范生教学设计特等奖、北京市三好学生、北京市“先锋杯”优秀团员、北京市优秀学生干部、校“十佳大学生”、校优秀党支部书记等荣誉称号。四年来曾赴三省四市支教，累计时长2300余小时；她先后6次组织社会调研，以亲历了解我国教育现状，用行动推动教育发展。

教师这份职业能让我的内心涌动着幸福

分秒构成了日夜，日夜构成了年华。光阴如梭，转瞬即逝，4年春秋，眨眼间已到最后。4年前我来到北师大，怀揣着一颗年轻且尚未安定的心，沐浴着木铎金声，见证着薪火相传。4年后我坚定地选择了成为一名中学教师，投身家乡内蒙古的基础教育。我梦想着自己能成为一名“四有”好老师，因为，教师这份职业能让我的内心涌动着幸福。

4年里，在学校的支持和鼓励下，我先后完成了2300多个小时的支教，走过了两万多公里的调研路程，跨过崎岖的山路，蹚过泥泞的村路，看过并参与那些卑微却充满希望的人生，我深深地懂得了教师的幸福。在云南，和爷爷相依为命的孩子在谈起学校时，眼中会闪过细碎的光，他告诉我：“我要和老师好好学习，然后走出大山，去北京上学”；在贵州，衣着简陋、显得局促的家长紧紧地握着我的双手，对我说：“老师，你好好教我们家娃娃，全家就指着他了”；在内蒙古，出身寒微的学生告诉我：“老师，我会好好学习，因为读书是改变我命运的唯一机会”。见到的人，经历的事，让我真实地感受到了教师的责任和幸福。能够参与学生的生命，用学识照亮他们前方的路，用情怀影响他们的品格，让他们成为一个个有思想、有尊严、有担当的生命个体，就是属于教师独一无二的幸福。

用实际行动将“四有”好老师的志向写在祖国西部大地上

当然，教师的幸福不仅仅源于情怀，也源于不断的学习。习近平总书记曾说“过去说，要给学生一碗水，教师要有一桶水，现在看，这个要求已经不够了，应该是要有一潭水”。我也曾问过“四有好老师”启功教师奖获得者黄亚飞老师，怎样成为一名好老师？他告诉我，“老师是个良心活儿，一定要不断地学习、积累”。在教育实习中，我也非常深刻地认识到：要讲好一节课，教师就需要在课前学习大量的相关知识，只有教给学生的知识是教师自身知识海洋中的一滴水时，教学才能游刃有余。新时代教师必须不断学习，刻苦钻研、不断充实、提高自己。不断在自己的专业领域内探索、学习，并且不断提高自己的综合素质，对于我来说，就是一种幸福。

师大四载，祖国和母校给了我广阔的发展平台和丰富的学习资源，从蜚声中外的教授专家，到初露头角的年轻学者，老师们总是有教无类，倾力相授毕生所学。4年木铎青春，一路砥砺，3年国家奖学金，校十佳大学生，北京市优秀毕业生，是我交给青春的答卷。感恩在最美的年岁里遇上最美的师大，感谢在青春岁月里陪伴我的良师益友，感慨在最波澜壮阔的时代里做一名刚劲、有担当的中国青年，感谢祖国、母校哺育了今日的我。如今，我深刻的明白，祖国尤其是中西部地区的教育还需要一批又一批的教师去努力。我相信，中国，会因教育而强大，教育，会因爱而改变人生。所以，我选择了成为一名人民教师，担当起北师大人于国家，于民族的责任，这便是师大人兼济天下的家国情怀，更是作为中国青年的幸福。

启功先生曾教导北师学子：涉世或始今日，立身却在生平。我定会不忘初心，砥砺前行，努力做一名有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师，用实际行动将“四有”好老师的志向写在祖国西部大地上。

点评

青春最美的底色是奋斗。在吕欢身上，我看到赤橙黄绿青蓝紫的缤纷，伴着最美的年龄，成就了芬芳无悔的岁月。作为陪伴吕欢4年的辅导员，她的努力、坚毅和阳光，影响着我和班上的每一名同学。

有梦想就要去实现。怀抱教师梦，她努力学习，投入每一个教学机会，用拼搏和奋斗成就三年国奖、“华文杯”全国师范生教学设计特等奖等数十项市级及以上荣誉。

好青年就要求进步。怀抱中国梦，她尽职尽责，投身党团工作，带领团支部摘得“‘先锋杯’北京市优秀团支部”荣誉，所在党支部连续三年被评为“京师‘先锋号’党支部”一等奖第一名。

有所得也要有所报。怀抱赤子心，她不忘初心，毕业后依然投入内蒙古基础教育，用爱和奉献创造大美人生。

或许，不是最美的年华成就了她，而是因为她自己，成就了此间，最美的年华。

——北京师范大学生命科学学院专职辅导员 殷实

把小我融入祖国、人民的大我中

李博，男，北京理工大学2019年机械工程博士毕业生，在校期间曾获国家励志奖学金、唐南军助学金、HORIBA ATS奖学金、第五届全国机械创新设计大赛一等奖，免试保送攻读博士，北京市优秀毕业生。博士期间已发表SCI检索论文10篇；其中第一作者2篇（发表期刊包括Advanced Functional Materials，影响因子：13.325）；与导师等人合作撰写的综述论文发表在国际著名期刊Light：Science & Applications（影响因子：14.098）上；申请国家发明专利1项。

让人不解的选择

马上临近毕业了。每当有同学亲戚朋友问我去哪里就业，我的答案都会引来不理解的目光。因为我要回到我的家乡广西，到基层做一名选调生。

作为一名北理工“土著”博士生，又是工科男，我确实有很多的工作可以选择，简直是眼花缭乱。第一个录用我的是东风日产，开出的年薪是30万；第二个是深圳的大族激光公司，年薪加起来有40+，后来还有一些单位，经过短暂的犹豫之后，我最终选择放弃北上广，回到家乡，选择一份薪水很低的工作。这自然会让很多人想不通，包括我的家人和朋友。

“第一书记”的感召

说起我的职业选择，还要从参加一次座谈会说起。2018年12月6日，学校召开了“北理工第一书记”——毕业生基层就业座谈。

在座谈会上，听了工作在西藏、广西等扶贫第一线，驻村任“第一书记”的次旦扎西、韦丹、熊凯成等校友的经历，我感动不已，眼泪多次夺眶而出。学校党委书记赵长禄的讲话，更是让我明白了作为北理学子的担当与责任。我在心里暗暗发誓，我要在广阔农村战场传承北理工的踏实苦干的精神，做出北理人的贡献。学校的期待，以及各位在基层工作的校友的感人事迹，促使我更加坚定了到基层去，到祖国最需要的地方去的信心。

宰相必起于州部，猛将必发于卒伍

习近平总书记说，“立志而圣则圣矣，立志而贤则贤矣”。青年人要立大志做大事，要把自己的小我融入祖国的大我、人民的大我之中，与时代同步伐、与人民共命运，才能更好地实现人生价值、升华人生境界。

我是一名来自广西乡镇的孩子，经过小学初中高中的努力学习，我考上了北京理工大学，在人们眼中我是优秀的“别人家的孩子”，走出了广西，来到了北京。但是，每当外省同学问我来自哪里，我总会说我是两广的。老少边穷，只知有桂林，不知有广西，是很多外省同学对广西的印象。这导致了我们对家乡的不自信，甚至有些自卑。

俗话说，改变一个人的命运简单，改变一群人的命运难！我想只有自己亲自参与到广西的建设中去，才能为家乡的发展做更多自己能做的事情。“宰相必起于州部，猛将必发于卒伍”，我们青年应当到基层中去实践锻炼本领，在为家乡人民办事的过程中提升自己的能力，进而实现自己的人生价值。

怎样才能将家乡沿边沿江沿海的优势发挥出来，怎样才能建设壮美广西共圆复兴梦？我已经有了一些肤浅的思考：我觉得应该开凿自北向南流的运河，将广西区内的河流汇集由北部湾进入大海，由此降低物流路程和费用，发展广西河运和海运，吸引西南地区的货物运输，打造钦北防（钦州、北海和防城港）一体港，资源共享、优势互补；发展建立南宁面向东盟的金融信息中心、发展柳州工业中心、建立桂林的国际度假旅游胜地、发展玉林的民营经济等等。打造区内各地市进行资源共享，优势互补，协同发展。积极响应党的号召，完成党赋予广西的“三大使命”和“五大定位”，在南向、北联、东融、西合上下更大功夫、取得更大实效。所以，我下定决心考取广西定向选调生，回到家乡，为建设壮美广西共圆复兴梦，奉献自己一份微薄的力量。

【点评】

习近平总书记曾勉励大学生要志存高远、脚踏实地，坚持从实际出发，勇于到基层一线和艰苦地方去。北京理工大学毕业生李博放弃东南沿海城市的高薪工作，毅然选择回到家乡，在基层工作中服务人民、回报祖国、造福一方。他的毕业选择将个人价值的实现与国家的需要紧密结合起来，让青春梦与中国梦同频共振，体现了一名时代新人的使命担当。

李博投身基层的背后，是北理工作为党创办的第一所理工科大学，为抗战建国而生的初心；是北理工在各个历史时期始终服务党和国家重大战略需求的使命；是北理工传承红色基因为党育人、为国育才的奋斗。

李博并不是个例，很多大学毕业生都选择传承红色基因，继承发扬报党报国的光荣传统，投身基层、服务国防、扎根西部，成为各行各业的领军领导人才，脚踏实地为中华民族伟大复兴作出自己的一份贡献。

——北京理工大学学生就业指导中心主任 林骥佳

【链接】

“北上广深”就业比例持续下降

根据麦可思研究院日前发布的《2019年中国大学生就业报告（就业蓝皮书）》（以下简称《报告》），近年来，新一线城市纷纷上演“抢人大战”，频频出招争夺人才，取得了显著的效果。在“新一线”城市就业的应届本科毕业生中，外省籍毕业生占比从2014届的27.9%上升到了2018届的37.3%。

《报告》数据表明，“北上广深”就业比例持续下降，从2014届的25%下降到了2018届的21%；而“新一线”城市吸引力不断增强，从2014届的22%上升到了2018届的26%。此外，刚毕业时在“北上广深”就业的毕业生中，三年内离开的比例明显上升，从2011届的18%上升到了2015届的24%。

就业绿牌与红牌专业

《报告》还列出了2019年度绿牌专业和红牌专业，绿牌专业指的是失业量较小，就业率、薪资和就业满意度综合较高的专业，为需求增长型专业。红牌专业指的是失业量较大，就业率、薪资和就业满意度综合较低的专业。

2019年本科就业绿牌专业包括：信息安全、软件工程、网络工程、物联网工程、数字媒体技术、通信工程、数字媒体艺术。其中，信息安全、软件工程、网络工程、通信工程、数字媒体艺术连续三届绿牌。

2019年高职高专就业绿牌专业包括：电气化铁道技术、社会体育、软件技术、电力系统自动化技术、发电厂及电力系统、道路桥梁工程技术。其中，电气化铁道技术、软件技术、电力系统自动化技术连续三届绿牌。

而2019年本科就业红牌专业则包括：绘画、历史学、应用心理学、音乐表演、化学、法学。其中，历史学、音乐表演、法学连续三届红牌。

2019年高职高专就业红牌专业包括：语文教育、英语教育、法律事务、汉语、初等教育。其中，语文教育、法律事务、初等教育连续三届红牌。

大学生自主创业成功率低但收入涨幅高

《报告》显示，2018届大学毕业生自主创业比例为2.7%，较2014届（2.9%）略有下降。其中，高职高专毕业生自主创业的比例（3.6%）高于本科毕业生（1.8%）。此外，有6.2%的2015届大学毕业生三年内自主创业。2015届毕业即自主创业的大学毕业生中，三年后有44.8%的人仍坚持自主创业，比2014届（46.2%）低1.4个百分点。2015届本科毕业生三年内自主创业主要集中在教育行业（19.8%）。2015届高职高专毕业生三年内自主创业主要集中在零售业（14.8%）。

创业艰辛，但它带来的收益明显更高。《报告》显示，大学毕业生自主创业人群月收入优势明显。2015届本科毕业生半年后自主创业人群的月收入为5131元，三年后为11882元，涨幅为132%，明显高于2015届本科毕业生平均水平（半年后为4042元，三年后为7441元，涨幅为84%）。2015届高职高专毕业生半年后自主创业人群的月收入为4601元，三年后为9726元，涨幅为111%，明显高于2015届高职高专毕业生平均水平（半年后为3409元，三年后为6005元，涨幅为76%）。

(责编：何淼、熊旭)