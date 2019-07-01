原标题：第四届“教育·出版·互联”高峰论坛在京举办

6月25-26日，由中国出版传媒商报社主办的第四届“教育·出版·互联”高峰论坛在京召开。来自一线的学校管理者及教师、教育研究专家，出版领域、技术领域及各类教育服务机构的影响力人士和代表等跨界聚合，共同研判教育新生态、新问题、新路径。

此次论坛创新推动“一大主论坛两大分论坛联通三大领域”的“1+2+3”模式，将趋势与热点、思考与路径紧密集合，尤其以教育服务资源与方案为对接，推动三大领域在产学研方面实现跨界讨论、互动与合作。

论坛还以2018-2019年度特色书香校园以及2018-2019年度中小学品牌读物TOP榜、2018-2019年度品牌教辅TOP榜、2018-2019年度K12出版融合品质创新项目等涵盖学校、教育资源及教育服务影响力机构和人物的系列榜单在教育发展与服务领域寻找标杆和典范，并启动“书香校园领读人计划”，成立“教育出版品牌研究与发展委员会”。中国教育学会会长钟秉林、教育部中国教育国际交流协会教育装备分会理事长韩呼生、中国出版传媒商报社社长伍旭升出席论坛开幕式并致辞。

主论坛：聚焦教育走势服务教育需求

此次主论坛从政策、趋势、热点进行切入，从教育、出版、互联三大视角进行研判，尤其以教学资源与服务的探讨面向教育发展热点需求趋势。

研判趋势与服务实践并举。论坛上，国家督学、教育部基础教育司原副司长、北京网络教育研究院常务副院长郑增仪，中国教育技术协会常务副会长张少刚，先后围绕“新时代基础教育新使命”、“教育跨界融合与创新”进行了主题演讲，对政策与趋势进行总体研判。针对阅读教育这一热点，民进中央副主席、新教育实验发起人朱永新从全学科阅读出发，对未来教育进行了解读。

在高端对话环节，浙江出版联合集团党委委员、浙江出版传媒股份有限公司副总经理、浙江教育出版集团社长何成梁，四川文轩教育科技有限公司总经理杨念，北京智慧流教育科技有限公司董事长兼CEO陈庆，江苏可一文化产业集团股份有限公司董事长毛文凤围绕“出版融合发展与教育信息化服务”进行互动。

聚焦数字化教育资源与服务。教育服务资源演示与互动讨论的组合设计是此次论坛的亮点之一。在“多元化阅读数字平台与数字化阅读资源”这一板块，山东教育出版社副总编辑范增民和中文在线教育公司运营总监刘鸿雁围绕先后对“小荷听书”有声读物出版阅读平台及“慧读”阅读平台进行演示，并围绕用户的数字化阅读趋势、特点等问题进行了对话。

针对在线教学资源与服务，论坛邀请山西教育出版社总编辑潘峰、上海辞书出版社数字中心总监孙毕、广东省出版集团数字出版有限公司产品总监邱仲军先后对问导网、问道国学、南方云教育进行了演示，并就教学资源及校园服务支撑优化与提升展开对话。

分论坛：专业聚焦“K12出版融合”与“书香校园建设”

26日，由北京智慧流教育科技有限公司作为论坛战略合作伙伴的“全国K12出版融合高峰论坛”和“第二届书香校园建设暨阅读教育研训”作为两大分场同期举行。

在“全国K12出版融合高峰论坛”上，多位出版专家、企业领军人物以及项目负责人从趋势、技术、战略、产品、模式、变现等几大角度进行专题演讲和高端对话。该分论坛以出版融合为大方面，尤其聚焦K12这一热点板块。论坛由中国出版传媒商报社党委书记、副社长张雁主持。

寻找出版融合未来发展方向及战略布局。中国新闻出版研究院副院长张立围绕“传统出版业知识服务转型”发表主题演讲。作为领跑数字教辅3.0的教育科技公司，北京智慧流教育科技有限公司董事长兼CEO陈庆围绕“技术赋能K12数字教辅3.0”，以“智慧流模式”为例，对出版融合的合作模式和发展空间进行了探讨。江苏凤凰出版传媒股份有限公司副总经理宋吉述，时代新媒体出版社有限责任公司社长阮怀伟，浙江教育出版集团副总编辑邱连根围绕“K12教育信息化服务发展战略布局”展开深入探讨。

剖析出版融合产品研发与营销。江苏春雨教育集团董事长严军围绕“信息技术助推下的品牌营销”进行主题演讲。北京师范大学出版集团北京京师普教文化传媒有限公司市场研发中心“丁丁冬冬学识字”融合出版项目负责人魏巍、龙门书局数字业务部主任谈鲲、吉林出版集团图书出版公司传承红色基因爱国主义VR教育基地项目执行人付乐针对K12出版融合优质项目进行了展示，并围绕激活用户、实现有效推广、项目开发升级和综合运营等进行了探讨。

解读模式选择与变现路径。河北教育出版社总编辑刘贵廷、华东师范大学出版社教辅分社社长倪明、世纪天鸿智能教育事业总经理任伦的主题对话重点聚焦出版融合发展的模式选择与变现路径。小鹅通COO兼联合创始人樊晓星则从工具、流量、人才三方面提供了决胜新教育的思考和实践建议。

在“第二届书香校园建设与阅读教育研训”中，多位专家从阅读趋势与热点、阅读资源配备以及阅读输入与输出方式等方面进行了多角度的分享。

诠释阅读教学新思路与热点。国家统编教材编写组成员冯颖从阅读策略的引入、诗教传统的继承与发展、课外阅读整本书的思路贯穿始终三大方面介绍了统编小学语文教材中阅读教学新思路。特级教师李怀源则以“每个孩子都能读会写”为题对读整本书教学与阅读素养评测进行了解读。

探索多元化阅读实践。北京市语文学科骨干教师、朝阳区实验小学教学主任王新宇分享语文学科多领域拓展课程与分级阅读实例，提出学生综合素养发展的可行路径。《这就是二十四节气》一书的作者高春香分享了她以图书阅读带动全国上百所学校参加“这就是二十四节气”课程学习和研讨的实案，并就二十四节气所引领的通识阅读进行了探讨。《小学生食育》主编刘春光则从“食育阅读与实践”切入，深入探究如何做好多元阅读与实践教育。

推动科学的图书馆书目研制。曾主持研制“中国小学生基础阅读书目”、“中国幼儿基础阅读书目”等书目的儿童阅读博士王林针对围绕学校图书馆书目研制进行了主题演讲，对书目的选择标准进行了深入的讲解。

提升阅读能力与输出。首都师范大学初等教育学院副教授陈薇，儿童文学作家、说写课程创始人童喜喜，抓马教育创意总监曹曦分别围绕“小学语文文本分析与朗读指导”、“喜阅说写”、“教育戏剧与阅读”进行了主题分享。

(责编：李依环、熊旭)