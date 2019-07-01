四川乐山市中区举行第三届“嘉州疫苗”禁毒夏令营活动

原标题：乐山市市中区举行第三届“嘉州疫苗”禁毒夏令营活动

为促进全区中小学预防毒品宣传教育“6.27”工程的进一步实施，检验预防毒品宣传教育成效，四川省乐山市市中区禁毒委员会会同区公安分局、区教育局组织举办了首届“嘉州疫苗”禁毒夏令营活动暨首届网络知识竞赛活动，各中小学引领学生全员参与，经过一个月的上网注册，学习毒品知识，登录《嘉州疫苗系统》参加竞赛，活动取得圆满成功，竞赛评选出一等奖10名、二等奖20名、三等奖30名、优秀组织奖10个和先进单位3个。

6月29日上午，“嘉州疫苗”禁毒夏令营活动暨首届网络知识竞赛颁奖仪式大会在区青少年活动中心举行，区教育局副局长罗宇宏首先介绍了网络毒品知识竞赛活动的情况。区政府副区长、区禁毒委副主任、区公安分局局长刘刚生宣读了获奖学生和学校名单。各位领导分别向获得一、二、三等奖的学生和优秀组织奖、先进单位的代表颁发了奖状和奖杯。区委常委、区委政法委书记、区禁毒委主任李平在热烈的掌声中致辞，他说：区禁毒委组织开展的第三届“嘉州疫苗”禁毒夏令营活动暨首届网络知识竞赛，是今年“喜迎国庆.健康人生.爱我中华”禁毒宣传月中，面向全区中小学生开展的一项重要活动，在广大师生和家长的踊跃参加下，取得了圆满成功，希望各级学校以青少年的健康成长为己任，认真开展毒品预防教育，帮助学生远离毒品侵蚀，也希望各级各部门积极参与禁毒工作，共同为青少年的健康成长营造安全、洁净的成长环境。

最后，大家一起观看了由乐山七中、通江小学、柏杨小学选送的表演节目。表演结束后，参加仪式的领导、获奖学校代表和学生一起合影留念。

这种寓教于乐的方式，既普及了全区中小学生毒品预防知识，也大大提高了中小学生识毒、拒毒、防毒意识和能力，增强了学校禁毒宣传的主动性，拓展了全区禁毒宣传工作的深度和广度，激发了广大中小学生学习禁毒知识、识别贩毒行为、监督举报贩毒行为，起到了“教育一个学生，带动一个家庭，辐射整个社会”的良好效果。（董绍芳）

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