原标题：重庆公开宣判一起针对大学生的“套路贷”案件

到校园发贷款广告、巧立名目扣取费用、互相甩单垒高债务、软硬兼施恶意讨债……重庆市沙坪坝区人民法院日前对一起专门针对大学生实施“套路贷”犯罪的恶势力犯罪集团进行一审公开宣判，对被告人郭茂源等16人以诈骗罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪判处6个月至6年零6个月不等的有期徒刑，并分别处以罚金。

法院经审理查明，2017年5月至2018年1月期间，被告人郭茂源在沙坪坝区成立“富E贷公司”（未经工商注册），纠集被告人黄浩、何治伟等人实施“套路贷”犯罪活动，形成恶势力犯罪集团。该犯罪集团内部分工明确，由郭茂源等人负责管理，吴芳林管理资金、发放工资，吕儒侠等人负责催收，其余人员为业务员。

作案过程中，该犯罪集团成员通过网上宣传、发放小广告等方式以“低息无担保”为诱饵吸引在校大学生贷款，随后私下要求被害人以手续费名义返还部分借款，刻意造成其取得全部借款的假象；接着肆意认定违约，要求被害人“借新还旧”，层层垒高债务。当被害人无力偿还高额债务，催收人员则采取上门滋扰、电话轰炸、尾随拦截等方式恶意讨债，多名被害学生出现焦虑、惊恐等心理问题，个别学生因此休学退学，造成恶劣社会影响。

法院审理认为，该犯罪集团以非法占有为目的，假借民间借贷之名，实施“套路贷”，对被害人强立债权、虚增债务，采用“软暴力”催债，其行为均构成犯罪，遂依法作出上述判决。（记者 周闻韬）

(责编：李依环、熊旭)