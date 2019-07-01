原标题：视力低于5.0不能评三好学生？杭州一小学出新规，网友炸了

近日，杭州三墩小学的一项防近视规定在网上引起了热议：学生视力低于5.0不能评三好学生。

针对此事网友的观点各异。一部分网友赞同这样的规定，认为这样的规定能够让孩子重视视力保护，增强自律。反对的网友称，这规定太武断了，“三好”和近视并无关联，有的学生爱学习看书多近视了，还有的是遗传，一刀切不合理。

对此，西湖区教育局予以了正面回应。

其实，学校将视力与三好学生评定挂钩早就不是稀奇事了。早在2009年，杭州市学军小学就在三好学生的评定中加入了对视力的要求。当时的标准是：视力保持在5.0以上或者一个学期视力下降不超过0.1，连续两个学期视力下降不超过0.2，可以参加评选。也就是说，不近视或者近视后视力没有继续明显下滑的学生，才有资格评三好学生。

当时，和学军小学有相似规定的学校还有很多。

比如，义乌市苏溪第一小学规定：“视力保持在5.0以上，或者已近视者，一学期下来视力不下降的学生，才可以参加三好学生评选。”该小学时任校长蒋天航表示，这条规定不是凭空想象出来的，主要原因有两个：一是学生近视低龄化严重；二是学校开学前进行过家长调查，98%的家长表示支持。

此后，也陆续有学校发布相似规定。比如杭州市长寿桥小学将近视与学校“期末美丽学生”评比挂钩之后，每年都有少部分学生恢复视力。“一部分是弱视得到纠正，一部分是假性近视恢复了。”学校班主任袁盈盈说，这些视力得到纠正的孩子，主要得益于家长开始重视，每天坚持让孩子写作业看书时保持正确姿势，以及配合医生治疗。

对于三墩小学的规定，杭州西湖区教育局专门发布了回应，是这样说的：

今年，三墩小学在评选三好学生时将学生的视力情况纳入考核。对视力要求的表述中，视力在5.0以上的可参评，视力如果在5.0以下，一学期下来视力没有退步的，同样也可参评，并不如网上断章取义所说的5.0以下一律不得参评。

从本学期初，学校便以告家长书的形式两次告知家长关于将视力情况纳入期末学生评优评先，并且在学期初、学期中段、学期末三次测量视力，并告知家长。目的是通过宣传营造护眼氛围，通过评价推动学生与家长的护眼行动。

三墩小学将近视作为学生评价项目的指标之一，根本上是从关心孩子健康成长的教育初心出发，我们相信，这样的做法定会赢得家长的理解和社会的支持！也一定会对学生近视防控起作用。据不完全了解，杭州市乃至全国各地已有类似做法，也积累了一定的经验。

那么，预防近视，学生和家长们究竟应该怎么做？

浙二眼科中心视光部主任倪海龙建议，假期里要让孩子放下书本、放下手机多去户外走一走动一动。

户外活动对孩子的视力保护很有帮助，要每天有2小时以上的户外活动时间，要从幼儿阶段就开始。不能宅在家里，尤其是要避免长时间近距离用眼。书写阅读时，尽量每20分钟就要放松下，起来走走动动，远眺一下，让眼睛得到休息。

同时，家长们要以身作则，放下手机多陪伴孩子。如果孩子已经近视，想要延缓近视加剧，可以通过改变行为习惯、多多户外活动、近距离用眼要减量、配戴适合的光学眼镜或角膜塑形镜等综合措施来控制。

北极小宝：能评上三好的孩子近视大多因为看书时间长，老玩游戏的也难成绩好。

海之南：一票否决太不合理了，视力好差量化计分，按一定权重积分比较合理。

回夢游仙：少点作业吧，小学生每天作业做到这么晚，能不近视？？？

起个名愁煞人：虽然家长都很重视，但说实话很多孩子自己并没把近视当回事，都是等近视后才后悔。

(责编：李依环、熊旭)