原标题：摘下博士帽俯身做公仆 一群博士的20年西部挂职接力

摘下博士帽 俯身做公仆

一群博士的20年西部挂职接力

10多年过去了，如今讲起当年的往事，陈易新仍然忍不住哽咽。

6月29日下午，在西华大学举行的中组部、团中央赴川博士服务团20周年座谈会上，作为第七批博士服务团代表发言的陈易新，回忆起挂职期间的点点滴滴，几近落泪。

她写了好几个版本的开头，仍然不知道从何说起。她说，回到成都参加博士服务团20周年的纪念活动，就像一个离家很久的孩子，想着回家见到妈妈的第一句话该说些什么。

1999年，中组部、团中央选择四川、重庆、江西三省市试点博士服务团工作。截至2019年，四川省先后接收了19批264名博士团成员来川挂职锻炼。在20周年之际，他们中的71人汇聚成都，畅谈挂职往事。

第三批博士服务团成员毕明强特意从香港赶到成都参加纪念活动。他说，到四川挂职之前，他一直在金融机构工作，一年的挂职生活为自己打开了一扇观察社会的窗口。

在挂职担任绵阳高新区管委会副主任期间，毕明强分管招商引资、科技工作，“和自己所学专业和原从事工作完全不一样”。前来考察的外商也很诧异：一个搞金融工作的人，为什么会到地方政府工作？

挂职结束后，毕明强在单位负责过不同的工作。他体会到，后来工作中涉及到的方方面面都可以在一年的挂职工作中找到影子。“在跨国公司，这是自己交钱都得不到的机会”。

服务团的博士们，有的来自中央国家机关，有的来自科研机构，有的来自金融机构，有的来自东部发达省份。挂职开始后，在西部的大地上，这些高级知识分子见证并亲历了这片土地的沧桑巨变。

第九批博士服务团成员贺旺是2008年7月被紧急选派到四川的。当时，汶川大地震灾后重建工作正在紧张进行中，清华大学建筑系毕业的贺旺被委以重任，担任北川县委常委、副县长，负责北川新县城的异地重建。

“我们用了18个月，从无到有，从一片农田到一个占地5平方公里、5万人口的新县城，见证了四川从悲壮走向豪迈、从灾难走向新生的过程，也见证了中国奇迹的诞生。”贺旺感慨道。

博士服务团的作用被定位为：科技参谋、桥梁纽带、人才培养。但俯下身子后，博士们发现，西部是一所大学校，是一个大课堂。“知识上我们可能是博士，但在处理问题方面，我们不一定是博士。”第八批博士服务团成员周卫东坦言。

“脱下博士帽，甘当小学生。”第十四批博士服务团成员万怡挺说，“博士服务团的要义在于服务二字。”

挂职前，万怡挺在商务部工作，从事了10多年的WTO谈判，也当过外交官，但这位博士坦言，有时候我们自己想做的事情和西部基层的需求不一定匹配，甚至是南辕北辙的。

因此，刚到眉山挂职担任市长助理时，万怡挺首先花了一两个月的时间去调研，搞清楚当地的需求。挂职期间，他跑了眉山市70%的乡镇。“把当地的需求摸清楚了，才能讲好四川话、做四川事、当四川人。”

挂职结束后，贺旺在四川留任，现在是梓潼县政府县长。他坦言，作为博士，我们可能认识水平很高，但是不一定能在实践中把工作推动得走。

“认识是水平，实践是能力。”在四川工作了10年后，贺旺感触很深，“真正把两者结合在一起，做到知行合一，才能完善自我、超越自我，同时促进地方的工作。”

挂职的经历也让博士们改变了对公职工作的认识。赴川挂职前，佟硕一度以为地方领导很风光，都是别人求他们办事。现在，作为第十九批博士服务团成员，佟硕正在四川省遂宁市安居区挂职担任区委常委、副区长，对此他有了新的认识。

为了一项重要工作，他曾和区领导一起拜访一家机构的负责人。恰逢对方开会，他们一直等到深夜11点才得以见到对方。当他一脸疑惑地问领导为什么要以如此卑微的身段对待工作时，他得到的回答是：现在的政府不一样了，我们是服务型政府。

这让佟硕触动很大。在座谈会上谈起这段经历时，这位博士服务团的最新成员说，“挂职的短暂经历，让我体会到了乡土的温度。”

挂职也让博士们与西部这片热土结下了深厚的情缘。万怡挺现在是一家教育科技企业的负责人，2018年，他所在企业在四川凉山推进了一个公益项目，用AI技术教彝区的孩子讲普通话，免费服务了6万余名大凉山的孩子。“我们希望用科技促进教育公平。”

留在四川工作的贺旺则期待，能有更多的博士来到四川、来到西部。作为一个西部县的县长，他切身体会到了西部，特别是基层对人才的渴求。他说，基层的情况错综复杂，更需要专业人士给予解决问题的支持和帮助，希望博士服务团能在广度和深度上继续拓展。

在当天的座谈会上，历届博士服务团以集体名义，向青年知识分子发出郑重倡议：这片土地比任何时候都更需要先进理念、知识、技术的注入，比任何时候更渴求高层次、高素质人才的加入。我们倡议，到西部去，到祖国和人民最需要的地方去。

记者 王鑫昕

(责编：郝孟佳、熊旭)