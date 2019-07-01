原标题：有性侵前科的教师为何容易混进民办校？

有性侵前科的教师为何容易混进民办校？

中国青年报·中国青年网近日连续报道了贵阳中加新世界国际学校教师刘某林涉嫌猥亵六年级女生事件，确认犯罪嫌疑人与2006年因强奸15岁女生而获刑七年的贵州省余庆县勤勇小学校长系同一人。

那么，刘某林在刑满释放后是如何混入教师队伍的呢？贵阳市观山湖区教育局负责人在接受中国青年报·中国青年网记者独家采访时说，事件发生后，区里成立联合调查组进驻涉事学校核查，发现刘某林的入职材料中有一份2004年颁发的教师资格证的复印件，其填写的入职登记表和转正审批表上的信息不一致，存在造假情况。

据刘某林在2015年8月28日填写的入职登记表上的信息，他1997年毕业于贵州凤冈师范小学教育专业，1997-2006年在余庆县龙溪镇勤勇小学任教，2006-2013年就职于贵阳市英才文武学校，2013-2015年在贵阳市黄冈实验学校当老师。而刘在同年9月21日填写的转正审批表上，将其工作履历改为：1997-2003年在余庆县芝州小学任教，2003-2006年在余庆县勤勇小学任教，2006-2015年先后就职于贵阳市英才文武学校、贵阳市黄冈实验学校。

观山湖区教育局负责人指出，时隔不到一个月，刘某林在两份表格上填写的工作履历明显不一致，但用人单位贵阳中加新世界国际学校当时未就此提出疑义，以致埋下隐患。

针对刘某林被判刑后其教师资格证是否已按教师法规定被撤销的问题，区教育局负责人介绍说，他们在中国教师资格网上查询不到刘的信息，遂致电原颁证单位余庆县教育局，对方称一时查不到相关资料。为此，他们已正式致函余庆县教育局，但至今尚未收到书面答复。

区教育局负责人认为，此次事件暴露出最大的漏洞是涉事学校在招聘教师时没有政审环节，这也是许多民办学校的通病。

无独有偶，2012年，福州阳光国际学校教师赖礼坻因犯猥亵儿童罪被判处有期徒刑四年。赖原是福建省德化县一所公办小学的教师，因犯奸淫幼女罪曾于1997年被判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利两年。2006年，减刑5年而提前获释的赖礼坻从闽南山区来到省城福州的民办学校应聘。

福州阳光国际学校校长告诉中国青年报·中国青年网记者，当时赖礼坻按招聘要求带来了中专学历证书、教师资格证书、小学高级教师职称证书和身份证，并出具了盖有德化县教育局公章的证明原件，证明赖礼坻2004年因违反计划生育被开除(案发后经核查该证明系赖伪造)。

福州市教育局民办教育管理办公室负责人表示，民办学校有权自行聘任教师，受聘教师要有教师资格证书和职称证书，并达到相关学科的任职要求。这名负责人认为，现有的法律法规对受聘教师的业务要求较为规范，但对于受聘教师的背景往往无从查证。

赖礼坻应聘时没有正常调动所需的个人履历表、单位鉴定表、考核表等档案材料。阳光国际学校校长承认，在进人方面，校方存在失察。“民办学校的教师来自五湖四海，对他们的背景没有办法全面了解。”他认为，“这也是许多民办学校普遍存在的缺陷”，应该通过此事吸取教训。

据一位在民办学校兼职的教师透露，民办学校起步晚，缺乏学科带头人，往往通过聘用公办学校的离退休教师和兼职教师来充实队伍，而学校比较注重聘用教师的业务素质，却忽视了对师德师风的考察。这是民办学校和公办学校在用人方面的最大区别。比如，被判刑的赖礼坻就是阳光国际学校的数学学科带头人，还多次被评为校级先进教师。

阳光国际学校校长深感民办学校难聘优秀教师。他说，以前还能聘到一些从经济欠发达地区流出的中老年骨干教师，这几年随着公办学校教师待遇的提高，愿意到民办学校任教的越来越少。“因为违反纪律被我们学校开除的教师，很快就被其他民办学校录用”。

一些民办学校师资不足，管理不严，导致有前科的教师容易混入民办学校。那么如何有效防止有前科者重新混入教师队伍呢？北京师范大学公民与道德教育研究中心主任檀传宝教授认为，要从制度层面堵住漏洞，民办学校尤其要注意严格招聘程序，把好教师入口关。出了问题，要对涉事学校领导严肃问责。同时，有关部门要像建设社会征信系统那样建立性侵未成年人员从业禁止“黑名单”制度，阻止他们进入教师队伍。

对此，贵阳市观山湖区教育局负责人表示，一方面国家应尽快出台对民办学校的管理细则，比如明确被公办学校开除的教师能否到民办学校任教，另一方面国家有必要将有前科的教师纳入“黑名单”，便于各校对入职人员进行政审时上网查验。

贵阳市教育局负责人强调，“学校聘用教师时，必须进行政审”。作为亡羊补牢之举，眼下贵阳市正对民办学校教师准入进行专项整治，严格把关。对教师入职把关不严、管理不规范的学校，将严肃追责。(陈强)

(责编：郝孟佳、熊旭)