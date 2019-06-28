原标题：试管与小说可兼得 选专业还用纠结吗

胡欣红

近日，一位本职做科研业余写小说的高校青年教师成了网红，尤其在高考考生填报志愿之际，这样的事例或许更具启迪意义。

杭州电子科技大学材料与环境工程学院材料系副研究员傅力老师，是一个戴着小圆眼镜，看起来很文气，乍一看像人文研究者的大男孩，他在自己研究的领域内小有成就，目前已经发表SCI期刊论文30多篇。令人意想不到的是，这个沉迷于实验的科研工作者，名下已经有《新世界的猫》《十七年蝉》《澳大利亚简史》等近十本公开出版的书籍，这些书的内容跨度很大，有青春长篇小说，有怪异短篇集，有通俗国别史，也有轻松科普文。

“鱼与熊掌不可兼得”，在不少人印象中，搞科研的理工男似乎都是一本正经，甚至是有些索然无味的。试管与小说竟然可以兼得，确实令人有些惊诧，从这个意义上讲，公众对傅力老师的关注，多少折射了长期存在科学教育与人文艺术割裂的现实。这导致在生活中有很多理工男只会编程、写代码，缺乏乐趣，一些文科生则缺乏必要的科学素养。

其实，科学与人文艺术是可以美妙地融会贯通。爱因斯坦是一个优秀的小提琴手，达·芬奇热衷于研究永动机，奥地利著名物理学家薛定谔还是一名诗人，中科院科学家唱摇滚版《将进酒》，令网友感慨“科学家原来也可以这么感性，古诗词可以那么迷人！”

科学在左，人文在右，人文中拥有科学基础与科学珍璞，科学中含有人文精神和人文内涵。从根源上审视，两者无疑是相通的，现代意义上的科学与人文，更是殊途同归的。人文学科在不断注入科学研究方法后获得长足进步，而科学发展也离不开人文底蕴。缺乏人文精神的科学研究，不仅是冷冰冰的，而且容易偏离方向，乃至祸害世界。

诚如傅力老师所言：“我小时候养成的对世间万物都好奇和长期观察小动物的习惯，和后来文学创作形成的极致细节处理能力，为我现在的科学研究提供了很多灵感和工具。写小说虽是副业，但与我的科学研究相得益彰，试管与小说可以兼得，这样的生活很酷。”他表示搞研究的灵感，很多都来自自己的人文阅读与创作体验，这成了他的“独门绝学”。

从根本上说，宇宙是一个整体，并没有物理的宇宙、生物学的宇宙、化学的宇宙、艺术的宇宙、科学的宇宙，所谓的科学、艺术、人文，其实是人为的分割。广义地说，科学是社会文化的一部分，有人称之为科学的文化功能；当我们区分科学素养和人文素养时，不能忽视它们紧密联系互相渗透的一面。

科学求真，人文求善，至真者必然至善，至善者必然至真，学科可以有分野，真善美的追求理应是其共同旨归。学文科的不妨关注下AI、高科技，增添自身的科学素养，学理科的也不妨换换脑子吟诵一下古典诗词，一番吹拉弹唱，不仅可以缓解科研上的压力，说不定还会迸发出新的灵感。

科学研究与人文创作相得益彰，人文与科学互通，精准观察与浪漫想象兼而有之，这样的生活不仅很酷，而且美美的。

高考成绩业已揭晓，考生们面临填报志愿的重大时刻，围绕选择什么专业，常常考量再三，举棋不定。如果明白了试管与小说可以兼得的道理，还有必要纠结不已吗？漫画/陈彬

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