曹刚:抖音应在知识百科基础上拓展人文、德育内容

短视频正成为青少年教育新工具。6月25日,中国教育电视台《教育传媒研究》杂志、中国传媒大学协同创新中心、抖音青少年网络健康成长研究中心联合启动了旨在推动短视频青少年教育的“青椒计划”,并发布该计划首份、也是国内首份青少年短视频教育研究报告《成长的百科全书—短视频社交与青少年教育研究报告》。

《报告》指出,抖音短视频由于兼具“短与故事化(short and story-like)”、“丰富与易得性(sufficient and searchable)”、“分享与社交化(sharing and socializing)”6S特征,便利了知识的生产与分享,从而得以汇聚大众知识结晶、撰写当代新“百科全书”。而这部集合了传统精粹与世界万象、基础教育与成长进修、生活智慧与职场技巧、自然科普与社会通识的“百科全书”,正在成为当代青少年教育的新工具。

启动仪式上,中国人民大学哲学院教授、教育部人文社会科学重点基地“伦理学与道德建设研究中心”主任、中国伦理学会副会长曹刚教授指出,以抖音为代表的短视频平台具有道德传播的媒介属性,在青少年成长过程中,抖音短视频应当拓展更多人文、德育类内容,从而成为一部有助于青少年成长的道德百科全书。应该说,以短视频促进伦理道德教育,是短视频内在必然要求,也是短视频平台和创作者天然的使命。

美德的传播是春风化雨式的传播,所谓德润人心,而非通过制度化的方式,通过规则的演绎推理方式,或是通过灌输的方式来达成的。短视频具有形象性、情感性、可模仿性和情境性的特点,是道德的很好载体。即便青少年不能够深刻理解某一条短视频所包含的道德意义,也会对其精神世界产生广泛、深刻和持久的影响。青少年的模仿能力很强,在社会化的过程中,会自然模仿教育短视频中的一些行为,模拟其中的一些场景,把崇德向善的人物行为当作为人处事的道德典范,正是在这个过程中,青少年的价值观甚至三观会潜移默化地受到影响,从而使人格更趋完善。

曹刚从伦理角度出发,提出作为道德的百科全书,短视频平台需要在三个方向努力:

其一,短视频需要发挥更高的纵向价值。当代社会的价值困境是大众更多的追求横向的价值,沉溺在感官欲望的满足中。为了突破这一困境,以抖音为代表的短视频平台,应该让青少年在享受感官价值的同时,追求纵向超越性的价值,获得更高层次的工具性价值、生命价值,乃至知识价值和信仰超越性的价值。

其二,当前社会是工具理性占支配地位的社会,然而工具价值只是达到目的方法、途径和手段具有的一种价值,是可以被抛弃的。抖音等短视频平台不能仅提供一种工具性的价值,一种功利性的价值,而需要展现更多元的内在价值,如生命、审美、实践理性的价值。

第三,社会的价值部分来自于实践价值,人终究是存在于社会中间的人,自我价值的弘扬不应该把自我和他人对立起来或者是割裂开来。利用短视频传播伦理道德或者是价值,应该要让青少年群体认识到,自我价值是在与他人、社会、自然的共生共赢和共享关系中间实现的。

此前,抖音和共青团中央共同发起“我要笑出国粹范”活动,大力推广传统文化精粹;与七大博物馆联合推出《第一届文物戏精大会》累计播放量突破1.18亿,点赞量高达650万。通过简短的内容、多元的形式和便捷的渠道,将复杂的知识简单化、将专业的知识大众化,让知识的传播浸润到生活中,用声音和影像的组合奇迹,展示了海量丰富的知识素材,形成一幅上下滑动的跳跃之书,让更多的青少年走向提升自我不断成长的人生道路。

