原标题：缩短在校时长真能减轻学生负担？

缩短在校时长真能减轻学生负担？

教育时评

近日，湖南长沙再次发出《减负令》，出台一系列举措，保障学生体育锻炼、休息睡眠时间，其中明确要求，高中生每天在校学习时间不超过8小时。

减负这个话题总是伴随着争议。家长们在哭诉孩子负担太重，学习太苦的同时，丝毫没有停下报考课外辅导班、购买学区房的脚步；另一方面，减负几十年来，许多人直观的感受是越减负担越重，其直接体现就是孩子学习的时间越来越长。

既然学习时长是减负的“痛点”，那么直接缩短在校时间，能否真正实现减负初衷呢？恐怕很难。

想要真正实现减负，首先要明确家长和学生们的负担是什么，然后才是怎么减。对家长们而言，负担来源于对子女期望值较高所导致的经济投入、心理焦虑。

这些负担，本质上都是竞争教育资源过程中的副产品。教育毫无疑问是一种稀缺资源，昨天、今天和可以预见的未来都是如此。毕竟不可能每所大学都达到北大清华的水平，加上高考这根指挥棒，千军万马挤独木桥亦在所难免。

由此可见，家长们这种客观存在的需求并不会随着减负令而产生任何变化。一旦这种需求无法在学校教育中得到满足，会直接促使家长转向课外补习机构，以其他形式加码投入学习时间、付费购买优质应试培训资源。

这无疑与减负的初衷背道而驰。比“越减负担越重”更值得担忧的是，学校教育无法满足家长需求后，课后教育在教育中的地位愈发重要。经济、社会条件优越的家庭，可以利用资源为子女争取到更好的教育资源；而本来经济条件一般，对能否接受到足够多、足够好教育资源感到忧心忡忡的家长来说，课外补习费用又是一笔沉重负担。

既要保障教育公平，又要完成减负这一目标，最好的办法莫过于强化公立教育。从教学大任务上看，让学生从被动式接受转向主动式学习，提前选择自己喜爱的专业和科目进行学习，从心理层面减轻学生负担。

从教师角度来看，减负的必然要求是提质。强化公立教育离不开加大对教师队伍建设的投入。提升教育基本收入，提高教师社会地位，吸引优秀教师回流公立学校，提升课堂效率，有利于真正减轻学生和家长负担。

(责编：郝孟佳、熊旭)