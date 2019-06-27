原标题：大学“重金抢人” 偏离了育人初衷

戴先任

据报道，就近日浙江大学本科招生处负责人声称“浙江全省前100名考生报考浙江大学奖励50万元”等行为，教育部高校学生司向浙江大学发函，要求立即纠正违规招生宣传行为。浙大招生处称省内高考前百名报考奖50万，教育部发函：违规招生。

每年此时此刻，各地高考分数线甫一公布，各高校就挽起袖子准备“抢生源”了。浙江大学本科招生处负责人的“浙江全省前100名考生报考浙江大学奖励50万元”的言论，让浙江大学站在了舆论的风口浪尖，可“抢生源”的大学远远不止浙江大学。

教育部对此早就有相关规定：高校不得在录取工作结束前以各种方式向考生违规承诺录取或以“签订录取协议”“新生高额奖学金”“入校后重新选择专业”等方式恶性抢夺资源。高校之间“掐尖”，希望优质生源能够入读本校，这样的做法本无可厚非，反倒有利于大学之间进行良性竞争。但抢生源，不能变成了恶性争抢，通过砸重金抢生源，违背了招生规则。而近年来，教育部也一再要求，禁止炒作“高考状元”，各大高校对“高考状元”进行争抢，“高考状元”成了香饽饽，势必也会起到炒作“高考状元”的作用，让“状元热”进一步升温。

对于通过砸重金等“非常规”手段恶意争抢生源的高校，主管部门就需要予以警告，并责令其尽快改正问题，停止违规招生。一个高校的竞争力不应该体现在招生时是否更舍得向优质生源砸钱，更应该体现在教学能力、良好的就业预期等“硬指标”方面。高校更不能只把优质生源当成装点门楣的政绩，学校应该将更多的精力与财力放在培养学生，放在提升学生在社会上的竞争力方面。这样，教育资源也才更能够做到让所有学生“雨露均沾”，而不是被少数学霸“吃独食”，这也有利于教育公平，有利于更好育人，反之，则偏离了育人初衷。

希望“砸重金抢人”这样的抢人戏码不再继续上演，这除了需要教育主管部门能够加强监管，予以规范，更需要高校能够主动摒弃错误的“抢人手段”及错误的政绩观念，真正做到以人为本，提升高校竞争力。这才是最好的“惜才”爱才方式，进而更好地成就“大学之大”，有利于高校建设成一流高校，也有利于高等教育健康发展。

(责编：何淼、熊旭)