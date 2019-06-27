原标题：2019京师职教论坛顺利召开

为深刻理解新时代、新形势下职业教育改革发展的趋势，全方位、多角度解读“职教20条”“双高”计划等政策红利和发展机遇，深化“三教”“1+X”证书等系列改革，总结“双高”计划、专业群建设等值得借鉴的典型案例，分享职业教育学术理论研究的新理念，从而更好地落实新时代职业教育立德树人、培养德技双馨的技术技能人才，2019年6月21-22日，由北京师范大学教育学部职业与成人教育研究所、北京师范大学教材研究院、北京师范大学出版科学研究院、北京师范大学出版集团共同主办的“2019京师职教论坛”在北京举行。在为期两天的论坛中，各职业教育领域专家学者、教研人员、一线教师等，共同围绕“新时代 新任务 新征程：职业教育的创新与发展”这一主题进行了深入研讨。

北京师范大学教材研究院院长、中等职业学校思想政治课课标组组长、北京外国语大学原党委书记韩震教授，北京师范大学教育学部部长、博士生导师朱旭东教授，北京师范大学出版集团总编辑李艳辉出席论坛开幕式并致辞，开幕式由北京师范大学职业与成人教育研究所所长和震教授主持。中国职业技术教育学会常务副会长兼秘书长李曜升，教育部信息化专家委员会委员、中国教育技术协会学术委员会副主任、清华大学教育技术学学科负责人暨学术带头人程建钢教授 ，国家教育行政学院职业教育研究中心主任邢晖教授，北京师范大学职业与成人教育研究所博士生导师俞启定教授，北京师范大学职业与成人教育研究所博士生导师赵志群教授，中国职业技术教育学会理事、北京昌平职业学校校长段福生，北京财贸职业学院副院长李永生等领导，及《教育与职业》《职教论坛》《当代职业教育》《职教发展研究》《现代教育管理》等媒体和各省、市职教教研员、各职业院校教务处、科研处、系部领导、教研室负责人、专业带头人、骨干教师、企业、媒体代表等参加了本次论坛。

论坛中，针对职业教育中的德育、高水平特色学校建设、专业建设、课程建设、师资队伍建设、教材建设热点问题举办了《新时代职业院校德育》(韩震)、 《职业能力发展逻辑与职业院校课程建设》(赵志群)、《教育信息化与职业院校教学改革》(程建钢)、《高水平特色职业学校和专业建设》(邢晖)、《双高特色职业院校的人才培养模式改革》(和震)、《对职业教育教师专业成长路径的战略思考》(李曜升)《职业院校融合媒体教材建设的实践与探索》(姚贵平)七个专题报告。

论坛中，北京电子科技职业学院、北京财贸职业学院、陕西杨凌职业技术学院、北京昌平职业学校分别以《高职院校深化产教融合的“三化” 模式研究与实践》(管小清)、《深化学校综合改革，全面开展中国特色“双高”校建设》(李永生)、《教学诊改实实做，育人质量步步高——以杨凌职业技术学院为例》(吴灵辉)、《落实国家职业教育改革实施方案办区域离不开的职业学校》(段福生)为介绍了学校的办学经验和办学成果。

本次论坛是一次全国职业教育领域的盛会，为职业教育工作者与研究者分享实践创新经验与理论研究成果、探讨职业教育政策与改革举措提供了平台，对促进职业教育的健康快速发展具有重要的积极意义，受到职业教育界的广泛关注。

(责编：冯粒、袁勃)