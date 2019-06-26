原标题：20年，我们用微笑给你一片爱的天空

我们紧跟时代的脚步，一直努力前行着。

2019年6月，仲夏，中国儿童中心实验幼儿园喜迎建园20周年。

20年，弹指一挥间。20年，我们在生存中探索，在探索中发展，在发展中坚守，在坚守中凝成爱的永恒。

园长妈妈，我想对您说说我的成长故事。

展翅试飞

1999年6月，中国儿童中心小白鸽幼儿学校（实验幼儿园的前身）似一个充满希望的小天使，在大家期待的目光中，展开翅膀，尝试着翱翔蓝天。

2001年，中国儿童中心小白鸽幼儿学校更名为“中国儿童中心实验幼儿园”。

20年来，在各级领导的关心指导下，幼儿园人的脚步铿锵有力，足迹深深。

从建园时的4个班50个孩子，发展到如今的15个班480名孩子；从建园时的20名教师发展到现在的90名的教职员工队伍；从无级无类园到现在的北京市一级一类园、北京市示范幼儿园；从“多元智能理论”……到“共情润心 双格发展”，我们在探索中成长，在收获中坚定，应和着新时代的脉搏。

内实外拓

我们以科研领路，以科研促教，内实外拓，一直在路上。

如今，在中心领导和教委的支持下，办园规模迅速扩大，形成了一支由博士杨彩霞园长带领，有着硕士研究生、区兼职教研员、区学科带头人和区级骨干教师为主的教科研专业团队，打造出一致性、开放性、全面性、多元性的独具特色的课程体系。

中国儿童中心实验幼儿园沙盘游戏课

中国儿童中心实验幼儿园教育戏剧课

亲子运动会

教育戏剧实践发展的先行、沙盘游戏的探索、户外自然1小时、户外活动1小时（轮滑、游泳、棒球等）的推进，“爱的教育”“成长桥”“幼儿天文启蒙系列教育活动”“民间体育游戏”等科研项目的研究、再实践，我们尝试读懂每一颗童心、尝试让每一位儿童人格体格的康健。

乌兹别克斯坦学前教育部部长一行人前来参观交流

桃李不言，下自成蹊。

实验幼儿园承接示范、交流的能力不断提升、知名度与日俱增，技术输出遍及湖北、山东、河北、安徽等十余个省市，以及北京西城区“学共体”的传帮带，内容涉及“共情润心 双格发展”教育理念的实践应用，教育戏剧、沙盘游戏、感觉统合训练课程培训，以及一日常规等保教工作；乌兹别克斯坦教育部长、美国奥克兰大学、加拿大乔治布朗学院、新加坡职总优儿学府等国际友人纷沓而来，深入交流……

中国儿童中心与联合国儿基会携手的0-3岁早期综合发展服务模式，组织参与了全国七省市150个儿童早期发展服务中心的建设和推广，5年间受益儿童与家长共计8万余人次。0-6岁学前教育一体化综合服务模式，在国内外学前教育领域起到了辐射引领作用，有目共睹。

使命在肩

向未来成长，为培养祖国的“未来”，新时代，我们使命在肩。

今年1月，我们策划发起、组织并开展了以培育儿童的“好思想、好品行、好习惯”为主要内容的“家园共育新时代好儿童的幼儿家庭行动计划”，旨在以好儿童带动家庭、以好家庭带动更多的家庭、以家庭带动社会新风尚。现在，争做“新时代好儿童”活动取得了一系列阶段性成果，欢乐家庭日、尊老爱幼、邻里和睦、重走红色路、亲子共读、热爱大自然等被家长们津津乐道。

塑造孩子成长的“未来生命力”，使孩子全面而富有个性地发展；提供安全优质的学前教育，普惠普及更多的幼儿及家庭，这是我们的神圣使命。

(责编：郝孟佳、熊旭)