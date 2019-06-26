“统编三科教材西部巡讲活动”走进甘肃临夏回族自治州

人民网临夏6月26日电（记者文松辉）6月25日至26日，由教育部组织的“统编三科教材西部巡讲活动”走进甘肃省临夏回族自治州。教育部党组成员、副部长郑富芝，甘肃省教育厅厅长王海燕，人民教育出版社社长黄强等出席活动，临夏州200多名教育工作者参与。

开幕式现场（人民教育出版社供图）

“以三科教材的宣讲、培训作为‘三区三州’教育扶贫的抓手和切入点，抓住了教育脱贫攻坚的要害。”人民教育出版社社长黄强在开幕式上提到，希望通过活动，切实加深临夏教教师对三科教材的理解，教好、用好三科教材；也希望能深化教材编写出版人员与临夏地区师生之间的交流，助力实现孩子们“同在祖国蓝天下、共享优质教育资源”的梦想。

专家研讨活动（人民教育出版社供图）

活动期间，人民教育出版社向临夏州捐赠价值150万元教师教学研修平台，人民教育出版社、读者出版集团联合向临夏州教育局捐赠300套《中华经典资源库》和1万册图书，厦门市教育科学研究院与临夏州教研室结对共建名师工作室。康震、王良、康利、陈先云、寇彧、成尚荣、叶小兵等多位专家、学者，还就“铸魂育人 用好统编三科教材”“提升青少年儿童的自信力”“统编三科教材在教学中的共通性”等话题进行探讨和分享。面向教研员、一线教师的分科、分主题的主题分享、说课评课等多种形式的教材培训活动同步进行。

自2017年起，教育部将新编的义务教育道德与法治、语文和历史三科教材在全国起始年级投入使用，到2019年秋季学期将实现全面覆盖。为使“三区三州”等地广大教师更深入理解、用好新教材，进一步听取教师对统编教材的意见建议，推进教育精准扶贫，教育部开展了“统编三科教材西部巡讲活动”，组织统编三科教材的编审专家、著名学者和培训专家深入西藏、新疆南疆地区、四省藏区、甘肃临夏、四川凉山和云南怒江等地，进行现场培训和宣讲，并建立长效帮扶机制，促进当地教育教学水平提升和发展。

据悉，本次活动正是统编三科教材西部巡讲活动的第三站。此前于2018年 6月、12月，活动先后走进四川凉山彝族自治州、云南怒江傈僳族自治州，通过多种形式的培训交流活动，着力帮助当地一线教师们更好了解、掌握、用好统编教材，解决教学难题，提高教学水平。

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