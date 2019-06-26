原标题：马来西亚400所学校因“毒气”停课

本报驻新加坡特约记者 辛 斌

马来西亚柔佛州再度爆发空气污染事件，共有75名学生出现呼吸困难并伴有呕吐现象，该州教育局24日晚宣布400多所学校即日起停课3天。当地政府正在就污染原因展开调查。

据英国广播公司25日报道，此次空气污染发生在柔佛州巴西古当市。被勒令停课的学校位于该市的工业区，停课的学校包括100多所中小学和300多所私立幼儿园。受影响的学生皆称，他们都是出现呼吸困难和眩晕的症状。柔佛州州务大臣沙鲁丁·嘉马表示，75名学生在出现呼吸困难后开始呕吐，目前都已被送往医院治疗。马来西亚《星洲日报》25日称，此次污染爆发于本月20日，除了学生外，不少当地民众也出现身体不适症状，前往当地医疗站求诊。

柔佛州卫生委员会主席莫哈末库赞25日表示，一个由化学局、消防局、卫生部、气象局及巴西古当紧急互助会组成的队伍，将会对巴西古当空气污染源头方圆1.1公里范围展开监督工作，以找出此次空气污染事件的真正原因，他们每隔6小时都会进行一次空气检测，一直到下周一。莫哈末库赞还说，由于需要综合包括化学局在内的化验结果，预算下周一或能公布进展。

3个月前，巴西古当市金金河中发生毒气污染事件，当时5800多人被毒气侵袭入院治疗，事件造成逾110所学校停课。《星洲日报》25日称，距离金金河不到10公里的巴西古当市中心周围，在3个月后竟然再度发生空气污染事件，显然在处理金金河事件期间以及清理工作结束之后，当地环境污染的监督工作是松懈甚至是停滞的。但州务大臣嘉马25日表示，此事与金金河污染事件无关。

(责编：郝孟佳、熊旭)