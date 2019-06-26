专家：北京中考英语注重考查基础知识基本技能

原标题：英语：注重考查基础知识基本技能

本报讯（记者 武文娟）昨天，北京中考英语科目考试结束。市教育考试院专家分析，今年中考英语科目的试题注重考查基础，体现开放性。试卷注重基础、贴近生活，同时还设置开放情景，使得不同层次考生都可以充分发挥。

专家表示，中考英语试题融入了社会主义核心价值观，注重对考生情感态度、价值观的正向引导，坚持立德树人、育人为本。例如，完形填空一文以第一人称记叙了一位中学生精心准备参加班长竞选却遭遇落选，并逐步学会面对失败的过程。故事将挫折教育与学生的实际校园生活相融合，引导中学生积极面对挫折，引领青少年健康成长；阅读A篇则是4名来自不同国家的学生交流各自在中国学习、生活的体验，介绍了给他们留下深刻印象的中国传统文化、汉语言文字和中华美食，以及他们与所在接待家庭结下的深厚友情。学生在阅读过程中体会中华文化的魅力，增强对祖国文化的自信。

整张试卷注重基础，避免繁、偏、难题，旨在引导教学关注基础知识和基本技能，从而为下一阶段的英语学习夯实基础。例如，单项填空考查学生在熟悉的语境中运用基础语法知识表达意义的能力；完形填空着眼于实词和高频词考查；阅读理解题中，获取具体信息和简单推断这两项试题占了很大比例。

此外，试题在命制过程中坚持“三贴近”原则，所选素材贴近考生、贴近生活、贴近时代。例如，完形和阅读理解中有班级竞选、游学体验、实践活动、时间体验、环境问题等话题；书面表达包括写电子邮件和投稿两个任务。这些试题无论是内容，还是任务形式均为考生所熟悉，贴近考生、贴近生活，而且时代感强。

专家介绍，试题在设计过程中综合考虑初中学生的认知水平和语言实际运用能力，在试卷结构布局上，根据需要在适当位置设计了必要的图片，辅助文字传递有效信息，图文并茂，增强了试题的亲和力。值得注意的是，试题体现开放性为给各层次的考生搭建一个展示自我的平台，适应学生不同的思维发展水平，书面表达在考查形式上继续做选作尝试。

例如，作文①要求考生写一封电子邮件，以“分享制作安全教育主题海报”为语境，引导考生关注安全教育和生命教育，提高自我保护意识，突出“做事”；作文②要求考生就“自律”这一话题写一篇短文投稿，引导考生积极思考他们是如何做到自律，以及这样做的意义，注重“说事”。通过设置开放的情景，让不同水平、不同层次的考生充分发挥，多角度思考问题，鼓励考生展现解决问题的思维方法和思维过程。考生可以结合自身实际选择作答，体现了开放性。

另外，试题还强化对阅读能力的考查，在选材上注重高标准，突出“宽”和“泛”。所选素材题材丰富，体裁多样，兼顾教育性、人文性和趣味性。例如，“完形填空”蕴含挫折教育，阅读B篇鼓励考生敢于试错，文字浅显、通俗易懂，道理深刻、深入浅出，寓教于乐、寓教于考。

(责编：何淼、熊旭)