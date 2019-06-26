高招季警惕电信诈骗 来历不明的助学金电话别相信

原标题：来历不明的助学金电话别相信

武汉晨报讯（记者张维纳 通讯员王政）又是一年高招季，随着湖北高招各批次录取线公布，学生及家长开始了紧张的报志愿流程，但一些“教育机构”也瞅准时机实施电话行骗。

为了确保考生及考生家长信息安全，防止不法分子实施诈骗，近日，记者采访了中国移动湖北公司相关工作人员，他们提醒高考生及家长，目前共有四种常见高考诈骗骗局要注意防范，守护好个人信息安全。

骗局一：

花钱“线上”买答案？

别上当！

湖北移动工作人员介绍，据网络数据监测显示，每当大型考试期间一些钓鱼网站上就会出现兜售“考试真题”“绝密答案”等虚假信息，骗子标榜“违约退款”“真实包过”等，要求用户“提前付款”或“预付订金”。

2018年高考前夕，警方就破获一起贩卖所谓“高考试题”案件。当时，犯罪嫌疑人戴某某正在通过互联网诈骗考生钱财。据调查，他通过微信收入囊中的赃款超过了17万元。

高考试题属于国家保密文件，不可能被轻易获取，同时，买卖高考试题都是违法行为。湖北移动工作人员提醒，兜售的“真题”“答案”的网址大多是没有经过备案的非法网站，不仅真实性无法保证，甚至有的不法分子借传送“样题试卷”的名义向用户电脑或手机发送病毒，套取用户信息。

骗局二：

“意外惊喜”找上门？

要提防！

通过梳理往年高考录取期间用户来电情况，湖北移动客服人员发现，曾发生过考生接收到来源蹊跷的录取通知书或来历不明的助学金电话等行为。经分析，可能是不法分子意图假借寄送伪造录取通知书、提供助学金等手段，实施电信诈骗。

对此，湖北移动技术专家表示，不法分子会借助“伪基站”佯装成高校、教育、财政等工作人员来电，在聊天过程中，不要随意透露家人姓名、电话、职业等信息，一旦出现可疑信息，考生及家长一定要主动与当地教育部门或学校联系求证，或拨打10086鉴定来电信息真伪。

骗局三：

伪造虚假查分网址？

要警惕！

高考期间，一些营销机构或者教育类网站为了加大引流，往往将“高考查分”“填报志愿”等字节列为搜索引擎的关键字。这就给了不法分子可乘之机，骗子通过发送虚假查分网址，引诱考生发布个人信息，然后再将这些信息贩卖或实施精准电信诈骗。

“广大考生务必通过所在地省教育考试院网站和官方微信了解考试信息、成绩查询，切勿相信其他网络查分平台。”工作人员介绍。

骗局四：

分数不够“指标”来凑？

不可能！

近年，有些不法分子利用艺术生、体育生艺考及军校招录政策不同；或以能拿到高校内部名额为幌子忽悠考生。

事实上各高校的招生计划都会向社会公布，艺术生、军校生的高招同样遵循国家规定，“内部指标”都是骗局。“无论是电话沟通，还是网上查询，一旦涉及金钱交易，必须提高警惕”。

(责编：冯粒、袁勃)