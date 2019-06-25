2019年北京中考志愿填报将于7月7日开始 建议拉开梯度

019年北京中考志愿填报将于7月7日开始。“七分考，三分报”，对中考考生来说，志愿填报是一个重要环节。

根据北京教育考试院编制的《2019年北京市高级中等学校招生简章》，今年北京市高级中等学校仍为知分填报志愿，招生录取分为提前招生录取、校额到校招生录取、统一招生录取三个批次进行。

需要注意的是，被前一阶段录取的考生不再参加后一阶段的录取。专家提醒，广大考生应提前了解招生政策，结合本人情况科学合理地选择志愿学校。

“名额分配”批次调整为“校额到校”

填报志愿时，考生及家长首先要厘清三个招生批次及其所包含各个类别的录取条件及规则。而今年北京市的中招政策出现了一些新变化，需要家长及考生留意。

据悉，自2014年起，北京市开始在中招录取批次中设置名额分配录取方式，即将优质高中部分招生计划分配给“优质高中所属初中”和“其他初中”两类群体，按照优质高中名额分配计划和初中学校分配到的名额数，再依据考生成绩和志愿进行录取。

而今年起不再实行此类招生方式,名额分配招生批次调整为“校额到校招生”，本批次招生包括市级统筹和校额到校招生。根据市教委有关文件，校额到校批次计划占优质高中招生计划比例达到50%以上。

根据市教委要求，今年起开始实施新的校额到校招生方式，初中综合素质评价首次纳入中招录取。校额到校的录取成绩由中考文化课成绩、初中综合素质评价成绩和体育成绩组成，其中中考文化课和初中综合素质评价成绩满分540分，按7：3比例计入，两部分成绩相加后按四舍五入原则取整。

特长生方面，从今年起，招收体育、艺术、科技特长生的学校，每一类特长生招生计划原则上不得超过本校当年招生计划总数的5%，且三个类别的招生计划不可通用。

此外，贯通培养今年可在提前招生批次和统一招生批次分别安排招生计划，可面向全市招生，不设分区计划，提招和统招批次均设置最低录取分数线。

参考中考排名 填报 重视“校额到校”批次

在海淀区教育大讲堂，海淀区招生和考试中心招办主任王树明建议家长和考生，对于成绩较好、家庭条件满足、有出国意愿的学生，或者成绩一般、愿意上职技类学校的学生，可以考虑是否参加提前招生的国际部或职技类学校加试；不参加高考还可以进入心仪专业的考试可考虑填报贯通项目，但需要满足最低录取分数线。

在随后的校额到校批次，中国教育科学研究院丰田实验学校校长丁进庄表示，这项举措为很多孩子提供了进入优质校的机会。“尤其是在本校内成绩较好的学生，要重视校额到校，及时了解优质校在自己所在学校的具体招生名额，以及自己在学校的成绩位次，以便填报。”需要注意的是，考生要有相应的报考资格且中考成绩要达到500分的最低录取分数线。

在统招批次，每名考生最多可选报8所志愿学校，每所志愿学校可选报2个专业。王树明建议，填报志愿要保持梯度，从高到低拉开档次。如前2个志愿填报比自己水平高出一点的学校；中间4个志愿填报与自己水平接近的学校；最后2个志愿填报低于自己水平的学校保底。

王树明提示，考生根据自己的学习水平填报志愿，参考中考成绩及全区排名、就读学校历年中考情况，以及前两年各校的招生计划及录取分数线等。

丰台区某中学招生办老师李照（化名）介绍，现在的志愿类别比较丰富，尤其涉及名额分配批次中的市级统筹，其中统筹了一些名校的分校，以及部分艺术、体育类高校与普通高中联合培养项目，考生在填报时不要仅仅看学校的名气，而要充分考虑学校培养方向的设定是否符合自身兴趣和发展。

名词解释

1、贯通培养项目

是提前招生批次中录取方式的一种。今年贯通项目招生通过提前招生或统一招生两种方式进行，比去年增加了统一招生方式，两种方式都要填报志愿。贯通项目分为高端技术技能人才贯通培养项目、校企深度合作高端人才培养项目、非通用语外语人才培养项目和基础教育师资培养项目，按项目和专业类别设置最低录取分数线。培养年限一般为7年。贯通项目以外，提前招生批次还有其他学校提前招生录取，如普通高中学校中外合作办学专业、部分普通高中学校美术班专业和职技类学校等。

2、校额到校

名额分配批次在提前招生录取之后，统一招生录取之前进行，其中又包括市级统筹和校额到校招生两种方式。考生招生考试总分须达到500分方可填报市级统筹和校额到校相关志愿。其中的校额到校方式是指，将优质高中部分计划定向分配到一般初中校，采取校内选拔方式，按照优质高中校额到校计划和初中校分配的校额到校名额数，依据考生校额到校录取成绩，从高分到低分，及考生填报的志愿顺序录取。

3、市级统筹

是校额到校招生批次中的录取方式之一，是进一步扩大优质教育资源供给，加强市级对优质高中教育资源的统筹力度，充分发挥部属高校附中作用的教育资源统筹机制。第一类是部分优质高中的跨区招生计划（简称“统筹一”）；第二类是部分优质高中新建或扩建校区或城乡一体化学校的招生计划（简称“统筹二”）；第三类是部分艺术、体育类高校与普通高中联合培养的专业招生计划（简称“统筹三”）。将市级统筹名额按类分配到各区参加市级统筹的初中校，按照优质高中市级统筹计划和初中校分配的市级统筹名额数，依据考生招生考试总分，从高分到低分，及考生填报的志愿顺序录取。

专家建议

名额分配批次不需要全部报满

1、名额分配批次和统招批次的8个志愿一定要报满吗？

李照（化名，丰台区某中学招生办老师）：在名额分配批次，学生只要填报自己的目标期许学校就可以了，没有必要8个志愿全部报满，尤其不需要用一些自己不想去的学校充数，否则将很可能在该批次被不那么心仪的学校录取，从而丧失掉在接下来统招批次再次冲击心仪优质校的机会。但在统招批次，8个志愿需全部报满。因为统招是最后批次，如果在这一批次未被录取，考生就会遭遇“死档”，只能等待补录。因此需要拉开梯度填报，尽量全部报满以“保底”。

2、考生落榜了怎么办？

王树明（海淀区招生和考试中心招办主任）：如果考生落榜，有两种选择——补录和复读。统一招生录取结束后，未录取满额的学校可进行补录。北京教育考试院将通过《北京考试报》中招特刊公布未录取满额学校（专业）有关信息（未录取满额的学校基本是民办高中和职技类学校）。所有志愿均未被录取的考生，可按公布的信息和有关规定参加补录。而选择复读的考生，第二年以往届考生身份再考。符合报名、报考条件(截止到当年9月1日，不超过18周岁)的往届考生参加中招录取时，按招生考试成绩减5分进行录取。

时间安排

7月4日：考生查询成绩

7月5日-6日：统招学校专业加试及提前招生测试

7月7日-11日：考生登录北京教育考试院网站（www.bjeea.cn）填报志愿。

7月：录取并邮寄录取通知书

8月初：补录（采写/新京报记者 冯琪）

(责编：曹雯(实习生)、熊旭)