中考期间北京将开辟4013个临时停车位

一年一度的中考即将来临，记者24日从北京市交管部门了解到，为保障考生顺利出行，在6月24日至26日将启动高等级上勤方案，维护交通秩序。

北京市交管部门表示，首先将最大限度调整补充标志、标线等交通设施；对可能影响考场环境的在施工程，一律暂停施工；对考点及周边道路的非法“摩的”、占路摊商等妨碍交通的违法行为将开展联合执法。

其次，针对中考考试期间接送考生车辆临时停车需求大等实际情况，交管部门在有条件的单位和道路两侧，开辟临时停车场地和停车泊位共计4013个(其中，路侧停车位3531个，路外停车位482个)，并增设停车引导标识，引导车辆有序停放，最大限度提供方便。

其中，中心区支队针对161中学考点附近路侧无停车位的实际情况，协调街道、故宫博物院等单位，将西华门大街东段、筒子河道路两侧作为一六一中学考生家长车辆临时停车场，开辟停车位150个；通州支队结合辖区内13处中考考点周边道路情况，共开辟临时停车泊位1002个，最大限度地为接送考生车辆提供方便；房山交通支队在考点周边原有停车场基础上，开辟临时停车场6处，新增停车位200余个。

同时，交管部门将有针对性地安排专项维护警力，通过粘贴提示单或专项维护力量看护等方式，对送考车辆倡导即停即行，引导规范停放，并对考点门前及周边道路阻碍通行的违法停车及时进行清拖。

针对考试结束后流量集中的特点，北京市交管部门还将结合考点周边道路实际情况，在兼顾保障社会交通的基础上，适时采取临时封闭、单向通行等措施，加快人员及车辆的疏散速度，避免人流、车流混杂无序，引发交通事故，确保考点及周边道路的安全顺畅。

北京市交管部门还提示，考生及家长赴考途中遇有车行缓慢的情况，请尽量克制急躁情绪，避免发生追尾刮蹭事故；6月24日（星期一）尾号为“5”和“0”的车辆限行，6月25日（星期二）尾号为“1”和“6”的车辆限行，6月26日（星期三）尾号为“2”和“7”的车辆限行。（实习记者 李乾）

(责编：曹雯(实习生)、熊旭)