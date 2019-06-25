北京中考语文作文题突出“家园”情怀

原标题：中考语文作文题突出“家园”情怀

北京二中分校考点外，刚结束语文学科考试的考生走出考场 摄影/本报记者 郭谦

昨天上午8点，本市中考大幕正式拉开，近6.4万名中考生走进考场开启首门语文科目考试。“作文题目不难，两道作文题的体裁我们都在平时练过，比较顺手……”上午10点35分左右，考生陆续走出考场，大多数考生表示今年语文作文题目并不难。

北京青年报记者了解到，今年中考大作文依然为“二选一”，要求学生以“北京，这里有我的_____”为题，写一篇半命题不限文体（诗歌除外）作文；或以“我终于回来了”为题，写一篇发挥想象的故事。

据相关专家解析，两道作文题都可以家园情怀为写作主题。在考查时提供一大一小两个“家园”作为写作对象供选择，一个关照现实生活，一个激活想象空间，考生可以宏达叙事，也可以细数心怀。

开放性命题从“大我”着手更易得高分

“我选的是第一个开放性命题‘北京，这里有我的_____’，写的是咱北京的传统文化，刚才跟我们同学讨论，他们还有写北京非遗、咱老北京习俗的。”一位从北京二中分校考点走出的考生告诉北青报记者。

如何把握中考这道开放性命题？“猿辅导”初中语文教研中心林立老师分析，第一道作文题和北京有关，这个话题本身学生并不陌生，但要注意的是，这道题强调的是北京和我的关系，需要同学们重新思考北京和我的关系，谈出自己的体悟。“可能有的学生会写‘北京，这里有我的家’，描写家人之间的情感，这样写是可以的，但更好的是从‘小我’走向‘大我’，比如可以写‘北京，这里有我的根’，‘北京，这里有我的自豪和骄傲’，那么在这些题目下就可以写文物、古迹，历史传承和现代风貌，这样就可以使考生作文的视野更开阔，也更容易得高分。”

想象作文引导学生体悟社会生活

对于第二道大作文题“我终于回来了”，林立老师表示，这是写一篇想象文，学生可以用漂泊其他星球的地球人，或用外出遇险的动物，或用消逝的一片森林，或用流失异国的文物等口吻来写作，考生要注意题目是“我终于回来了”，这里面强调了“终于”两个字，也就是要写出不容易的这种特殊感情，可能过程中有波折阻挠，但内心坚定、渴望回来。这个题目偏向于引导学生对社会生活有体悟有思考，从而树立正确的人生观、价值观，也是近年来的出题方向。

相关专家也表示，第二道大作文要求展开想象，看似有难度，但在现实生活中都能找到类似的“信息源”，比如春节大热的中国硬科幻电影《流浪地球》、日常阅读的动物童话故事、“三北”治沙让大漠重现葱绿的成就、意大利归还中国文物的新闻等。

“这两道答题向人们再次重申，通过丰富的阅读积累素材，勤奋的思考打通读写，这是写作成功的正道。”相关专家介绍。文/本报记者 武文娟

语文解析

语文试卷文字量较往年减少

昨天上午10点30分，中考首门语文科目考试正式结束。北京青年报记者在北京二中分校考点外随机采访15位考生，考生们普遍反映，语文科目试题并不难，且能发挥出自己的水平。

教育考试院专家表示，今年语文的试卷命制，全面落实立德树人的根本任务，在试题素材方面选取了当下的热点话题，同时重视基础知识和基本能力。例如语文基础·运用板块选用与国家提出的“一带一路”伟大倡议密切相关的丝绸之路素材。

在古诗文考查板块，注重从加深学生对传统文化认识的角度选取素材。在多文本阅读部分，引导学生关注现实，激发学生的家国情怀。在记叙文阅读部分，选用了记述入选世界文化遗产名录的哈尼梯田的文章，既让学生从中感受到优秀的民族文化历史，激发学生的文化自信，又让学生认识到幸福都是奋斗出来的道理。

议论文阅读部分，无论是文本内容，还是题目的命制，都体现了将英雄主义情怀厚植于学生心中的命题立意。同时，重视基础知识和基本能力。考试院专家表示，语文教学的落脚点，是为学生未来的学习与发展打好坚实的语文基础。

语文试卷将考查基础知识和基本能力作为考查的重点之一。如坚持对字音、词义等基础知识和基本能力的考查，并以此检验学生的语文功底。例如，将古诗词的知识和学生对古诗词的欣赏结合起来，以考查出学生感受古诗词的能力，落实审美欣赏与创造、文化传承与理解等语文核心素养。

此外，语文试卷注重为学生搭建平台，让每个考生都能在这个平台上展现自己，发挥水平，在作答试题后都获得成功的感受。例如，名著阅读试题，注重从学生的阅读兴趣入手，考查学生阅读整本书的实际水平，让学生带着兴趣去阅读，从而获得真正的阅读收获和阅读体验。

今年的语文试题还体现中华优秀传统文化，增强学生民族自豪感。语文试卷突显中华优秀传统文化，让学生在作答试卷的过程中受到传统文化的熏陶，增强民族自豪感。

古诗文阅读板块则选用体现民族生存智慧和民族精神的素材，学生从中不但可以读出中华文化的悠久历史和博大精深，还可以感受到作为中国人的自豪和骄傲。

值得注意的是，今年语文试卷在文字量上比往年有一定幅度减少，意在减少学生的文字阅读量，减轻学生作答负担，让学生有更充分的思考时间，尽情展示自己的能力水平。 文/本报记者 武文娟

数学解析

数学试题加大考查深度广度

昨天下午，中考数学科目也正式结束。北京青年报记者采访多位考生均表示这次数学试题“有点难”。对此，相关专家介绍，今年中考数学试卷在全面考查基础知识的基础之上，扩大选材范围，加大了对于数学思维深度和广度的考查，加强了与学生生活实际的联系，试题贴近学生的生活，注重考查知识的运用与实践。

教育考试院专家介绍，数学试卷选取合适的素材，将社会主义核心价值观自然融入到试题中，发挥试题的育人功能。如第1题，以我国自行设计、制造的第一颗人造地球卫星“东方红一号”为背景，考查了科学记数法，让学生在解决问题的同时了解我国的科技发展成就。

同时，试题的命制注重对数与代数、图形与几何、统计与概率等基础知识的考查，在考查的过程中，突出对基础知识、基本技能、基本思想和基本活动经验的考查。如第16题，考查特殊平行四边形（矩形、菱形和正方形）之间的关系。题目设计体现出了对知识掌握的整体性要求，不要把知识割裂开来看，而是从整体上看知识之间的联系性，这样才能深刻理解并掌握基础知识。

此外，今年数学试题的设计还关注数学学习的完整过程，将学生日常学习活动经验浓缩于试题中，在学习过程中理解学科本质。如第24题以函数学习的全过程为背景，考查函数概念，学生在研究几何图形中的各元素之间关系的过程中，首先根据动点C的不同位置，经历画图、测量、列表的过程，分析量与量之间的关系，判断自变量和因变量，确定函数关系；再经历描点和画函数图像的过程，探究变量之间的关系；最后利用建立的函数模型解决问题。

教育考试院专家还表示，今年试题通过对数学思维的广度与深度的考查，考查学生认识数学、理解数学、感悟数学的思维过程。如第27题，第一次设计探究条件型问题，学生需要探寻问题成立的条件，考查学生在经历猜想、尝试等数学活动中，发现、提出问题，分析、解决问题。试题关注学生在解决一个综合性问题的过程中，既有操作、猜想发现和提出问题，又有演绎证明分析和证明问题，考查学生的思维广度与深度。

需要注意的是，今年的数学试题还关注实践能力。今年数学试卷扩大试题选材范围，加强与学生生活实际的联系，注重考查知识的运用和实践，考查了学生做事能力。如第8题，以学生参加公益劳动时间为背景，考查平均数和中位数的统计意义。如第23题，以背诵诗词为背景，考查学生探求解决实际问题的最优方案的能力，体现学生运用所学知识分析解决实际问题的能力。文/本报记者 武文娟

(责编：何淼、熊旭)