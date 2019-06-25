苏州大学学生为何老打这种小官司？

原标题：苏大学生为何老打这种小官司

充值买了视频网站会员，却仍要面对插播的广告，这一刻，正在追剧的你心里肯定不爽吧，你会吐个槽还是打个投诉电话？

苏州大学法学院大三女生小孙则发挥所长，直接把北京爱奇艺科技有限公司（以下简称“爱奇艺”）告上法庭。

日前，苏州姑苏区人民法院对该案作出一审判决：爱奇艺赔偿小孙30元。

这不是苏大法学院学生第一次因打官司而引发社会关注了。小孙告诉钱江晚报记者，之前告赢知网的是其同班同学，告赢苏州轨道交通的是其学姐。

网友点赞之余调侃：这都是在练手吧！

她为何要告爱奇艺

“我不太认同有些网友调侃说我们法学生在练手，虽然我们是学法律的，但以后也不一定都做律师，所以也谈不上练手。我认为就是在大学期间用自己的专业知识做一件对社会有益的事，用法律维护合法权益。”钱江晚报记者联系上了小孙。

刚过去的周末，小孙收到法院寄来的判决书，虽然判决爱奇艺对她作出赔偿，但她说并不满意，要和同学及指导律师研究后，再决定是接受还是上诉。

“这个判决不是我们预期的最满意的结果。我们的诉讼请求实际上有四项，其中最主要的是第一项，要求对方停止侵权行为，停止插播广告，这一点法院没有支持。但法院确认了爱奇艺在对消费者进行告知时是有瑕疵的，这一点我们认为是有意义的。”

这个案子是怎么发生的？为何选择起诉？

小孙告诉记者，去年9月21日，她在浏览爱奇艺网站时，在视频的右上角看到“会员跳广告”的宣传提示，为了享受跳过广告的服务，小孙就花58元买了为期三个月的会员。但9月28日，她在看爱奇艺网站自制剧《中国音乐公告牌》时，却发现在播放过程中，依然插播了不少广告。

“我充值会员就是为了跳过广告，出现这样的情况，从我们专业角度来看，我觉得自己的权益受到了侵犯。我认为爱奇艺侵犯了消费者的知情权、自主选择权以及公平交易权三项权益。我也了解到，不是我一个人遇上这种问题，类似情况也不局限于一个视频网站。我开始研究这个问题，和同学讨论，请教专业老师和律师，我觉得自己可以做点什么，正好我们学院也一直鼓励我们。”

钱虽少，但事不小

今年3月20日，苏州市姑苏区人民法院对此立案受理。在这背后是小孙一遍遍修改后递交法院的起诉状。

“我觉得起诉最麻烦的就是立案这一块，这个案件能够立案就是一个成功。我的确花费了大量的时间，前期做了一系列的准备，尤其专业方面，本身作为法学学生，写起诉状、辩论意见也比较顺手。”小孙说，她觉得自己有时间有精力又有专业知识，遇到这样的事就不能视而不见，“明知有不合理的地方，我为什么要沉默。”

上海小城（苏州）律师事务所郑长虹律师是该案的指导律师。她说，学生的这种精神特别值得点赞，这个案子也遇到不少挫折和困难，一开始，法院是不受理的，后来我们把案由从违约改为侵权，侵权行为所在地也就是苏州姑苏区法院就可以受理，这对学生来说也便利些。

今年4月18日，该案开庭，小孙作为原告出庭，提出四项诉讼请求。6月19日，法院作出一审判决。法院认为，爱奇艺网站供消费者阅读的《VIP会员服务协议》，字体较小、标示不够显著，也没有要求消费者阅读并确认后付款，导致消费者可能未充分了解自己的权利义务即进行了购买，依据消费者权益保护法应向孙某承担赔偿责任。孙某作为消费者在购买会员服务时也存在一定的疏忽。最终法院酌情确定爱奇艺公司赔偿孙某30元。

一时间，“大学生告爱奇艺”一事引发不少关注。

有网友点赞：“这不是金钱问题了，而是要告诉大家，学会维权，即使成本很高，也要运用法律来保护自己。”

也有网友调侃，“我觉得吧，他们（苏大法学院学生）主要是想练练手。”

对此，小孙说，不管是点赞还是调侃，能感觉出大家对于维权都是比较支持的，因为生活中其实大家都遇到过类似的事情，只是觉得维权太麻烦，加上也没几个钱，就算了。“如果大家都算了，那事情就永远不会改变，我希望大家能够感受到消费者维权的重要性。”

怎么又是苏大法学生

这不是苏州大学法学院学生第一次“出手”。

去年，因为下载一篇售价7元的付费论文，却发现最低充值金额为50元，网站还不提供退款服务，苏大学生小刘将中国知网告上法庭。

今年2月11日，经苏州市姑苏区人民法院审理后认定，中国知网最低充值金额限制条款无效，而同方知网公司也将41元余额退还至小刘的支付宝账户。

更早前，小刘和小孙的学姐小吴，因为余额7.1元的交通卡不能购买2元的地铁票，且不允许进站，小吴状告苏州轨道交通集团。

“哈哈哈，苏大好刚。”“这么点钱，何必较真呢？”网络上有人点赞，有人也质疑。

“其实，我们并不是较真这50块钱，只是知网这样的霸王条款，不应该被大众漠视。”对于学生小刘的做法，苏州大学法学院副教授吴俊表示支持。

他告诉钱江晚报记者，目前仍存在着大量小额利益侵害行为，但由于小额诉讼成本与诉求金额不成正比，因此往往被大众忽视。而学生们发起的个案诉讼，在引起公众关注的情况下，能够发挥示范作用。

钱报记者了解到，从2016年起，苏州大学法学院每年与上海小城（苏州）律师事务所合作举办小城公益之星创意诉讼大赛。目的就是要鼓励学生在实践中弘扬法治理念，通过公益诉讼推动社会进步。

“参与公益诉讼，学生们也有来自方方面面的压力。”不过，吴俊认为在校学生能有这样亲身实践的机会，非常难得。他表示，法律对当事人权益的保护是不分大小的。如果能通过个案发挥示范效应，是比较好的途径。

为较真的苏大学生点赞

“我觉得自己是在做一件有意义的事。”在采访中，小孙说自己对于网友的各种观点都是可以理解的，但她坚持自己是在大学期间做一件对社会有益的事，她也愿意付出很多时间与精力去做这样的事。

诚如郑长虹律师所说的，学生的这种不以善小而不为，坚持正义的满腔热情是值得鼓励和肯定的。公益无大小，我们每一个人都是消费者，在权益受到侵害时，如果都选择沉默，那不利于推动社会进步。很多时候，我们社会法治的进步是通过个案来实现的。此次诉讼的最大意义就在于它会对视频网站行业起到一个警示作用。

是的。都是涉及几十元甚至几元的小事情，但背后的问题其实不小，如果能推动改进，也颇有意义。我们需要有这样的一个个个案来推动公平正义的实现。

爱“刚”的苏大学子们，其意义不在于追回几块钱，而是唤起人们敢于挑战类似的“霸王条款”，保护自己的权益。

从这一点上看，他们的勇气值得我们点赞。

(责编：冯粒、袁勃)