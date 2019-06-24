暑假来了 海外学子晒出计划书

庄凌（后排右一）和朋友在旅行中留影。

国外各院校暑假起始时间不尽相同，无论目前是已进入暑假或者即将迎来暑假，海外学子都有自己的暑假计划。

回国陪伴家人

留学美国、刚刚结束期末考试的李志远需要在学校继续学习。“我们学校规定，除大一暑假可以自由安排外，其余暑假都要留在校内继续上课，也就是参加夏校课程。”在夏校课程开始之前，李志远有1周的假期。

“在微信朋友圈看到同学们到各地旅游真的很羡慕，而自己却要留在学校读书，心情有点沮丧。”李志远说，“但我会在夏校课程结束之后回国一趟。”

暑假期间选择回国，是海外学子的选择之一。但在国内如何度过暑假，每个学子的选择并不相同。

李冠兵（化名）目前就读于加拿大滑铁卢大学，他的暑假将从7月开始。“7月中旬放暑假后，我打算先到北京，去见见高中同学，再回家陪伴父母。”虽然距放假还有一段时间，但李冠兵回国的心情很是迫切，“在国外留学已有两年，这是我第一次准备回国度假。虽然在国外和家人联系很多，但还是很想念他们，今年暑假想好好地陪伴父母。”

刘君明目前就读于英国罗伯特高登大学机械工程专业，5月中旬放假回国后，他希望在这个暑假把驾照拿到手。“我对开车没多大兴趣，但终归是一项技能，迟早都需要学，便决定利用今年暑假学车。”

实习为未来做准备

金奕彤在马来西亚马来亚大学攻读媒体研究专业，目前刚放暑假没几天，她就忙着到处投简历准备应聘英语辅导老师。谈及选择利用假期做兼职工作的原因，金奕彤说：“选择当英语老师，一方面是想在国内继续保持用英语交流的状态，另一方面也是想为自己以后在国内求职积累经验。”虽然由于之前没有从事过英语教学方面的工作，她简历投出后的回复率并不理想，但她还是会继续努力。

程海鑫在澳大利亚墨尔本大学读大三，由于本科是3年制，今年夏天将是她大学生涯的最后一个暑假。回国前，经过反复权衡，程海鑫放弃和同学一起出去玩的机会，决定找一家与所学专业相关的单位实习。“大学毕业之后，我希望继续读研究生。我也了解到，一些目标学校很看重实习经历，这次假期实习可以为申请研究生增加砝码。”

5月中旬回国之后，程海鑫到上海一家证券公司实习。回忆起第一天上班的感受，她说：“这是我人生中的第一份实习工作，我对什么都感到好奇，迫不及待地想多做点事情。”

庄凌在英国卡迪夫大学攻读战略营销专业，和程海鑫一样，他也即将度过本科时代的最后一个暑假。庄凌将暑假时间一分为二，一部分时间用来旅游，一部分时间用来做项目。

“我们的暑假从5月开始，但在7月初学校会把我们分派到不同的公司去做营销项目，一直持续到9月。”放假前，老师打趣地告诉他们，开始做项目的时候会很忙，不如趁假期初期放松一下。于是庄凌和几个同学计划提前开始“毕业旅行”。他们从伦敦出发，一路坐火车，到曼彻斯特、爱丁堡、尼斯湖等地旅游。“下一步，我们打算离开英国，到欧洲其他国家去转转。”庄凌说。

(责编：何淼、袁勃)