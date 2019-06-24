低龄留学家长的纠结：要不要出国陪读

目前，电视剧《带着爸爸去留学》正在热播，使得“留学陪读”这一话题引发关注。新东方发布的《2018中国留学白皮书》显示，越来越多的中国家长希望孩子在高中或高中以下阶段出国留学。家长对于小学阶段留学的意向达27%，中学阶段为29%，高中阶段为24%。随着留学低龄化趋势日益明显，选择留学陪读的家长也逐渐增多。

照顾生活督促学习

马朝辉的儿子从小学起就在美国读书，为了照顾儿子的起居，她放下工作到美国专心陪伴儿子。“孩子才上小学，又在国外，做父母的放心不下。” 马朝辉说，“记得孩子在国内上幼儿园时还常哭，把他一个人放在国外，万一出什么事，后悔都来不及，所以我决定到美国照顾他。”

和马朝辉一样，担心孩子太小，生活不能自理，希望能在国外照顾孩子的日常起居而选择陪读的家长不少。

北京新东方前途出国国贸中心澳新部主管刘冰表示，从生活层面来看，家长陪读可以更好地照顾孩子的起居饮食，以让孩子有更多时间及精力去学习，避免因不能适应新环境而导致生活一团糟。

北京新东方前途出国加拿大部咨询主管张佳丽认为，对于刚走出国门的低龄学子来说， 离开熟悉的环境，从语言到沟通交流都是挑战，需要有2至4个月的适应期。在适应新环境的过程中，因为文化差异，学生会产生一些情绪波动。有父母的支持和鼓励，会让孩子尽快适应新环境，也让孩子在心理上有所依靠。

除了给予生活和心理支持之外，家长选择留学陪读的一个重要原因是督促孩子的学习。“对于自制能力稍差的学生来说，家长陪读可以起到督促作用，避免学生走弯路。”刘冰说。

傅燕的儿子在澳大利亚读初中，她之前并没有打算陪读，但看到儿子的学习成绩，最终决定赴澳大利亚陪读。“孩子刚出国留学时，我只是每个月定期去看望。后来看到他的成绩单不乐观，就下定决心去陪读。孩子的自控能力不是很好，我去陪读，可以监督他的学习。”

把握陪读的界限

刘冰表示，留学陪读的正面影响显而易见，但也不能忽略陪读带来的负面影响。“首先，留学陪读会造成留学成本上升，比如，在学生的留学费用之外，添加了家长的住宿、生活费用，会给家庭带来一定的经济压力；其次，陪读会让孩子对家长有依赖感，以致会影响到孩子独立自主能力、自律能力以及处理问题能力的提升；最后，家长陪读，如果督促学习的度把握不好，容易让孩子有逆反心理。”刘冰说。

马朝辉至今记得初到美国的情景，“因为相关规定，我不能在美国工作，所有经济来源全靠丈夫，那段时间他头发都白了不少。虽然我们在国内有一家公司，但生活还是有些拮据”。

此外，陪读也需要征求孩子的意见。如果孩子并不需要，而家长坚持陪读，反倒会给孩子带来心理压力。

“我妈妈管我很严，比如规定我回家的时间，但有时候和朋友在一起玩儿，如果你提前走的话大家都挺不尽兴。”在新加坡读高中的沈忆琪（化名）认为母亲干预了自己的空间，为此和母亲发生多次争吵，“我不管在哪儿都需要向母亲报告，但我有自己的交际圈，所以我们经常‘冷战’。”在不断磨合的过程中，读初二时，沈忆琪和母亲终于达成一致，在每周一次视频通话、每天报告回家时间的前提下，沈忆琪的母亲放心回国。

父母该怎么选

“留学陪读之后，完全没有自己的事业了。”“陪读期间，英语水平提升了些。不过在国外，交朋友很难。”……相关网络论坛关于留学陪读的讨论并不鲜见。由这些讨论也可看出，留学陪读这条路，对父母来说是非常大的考验。

傅燕在未陪孩子出国读书时，是国内一家公司的财务，事业顺风顺水。“放弃事业出国陪读，周围很多朋友都觉得不值。”傅燕也曾经矛盾过，出国陪读前，她在公司的绩效考核非常好，很快就能升职。“但是澳大利亚不允许陪读父母工作，这就意味着，我从一个公司白领一下子变成了‘全职妈妈’，内心还是有纠结的。”

就此，张佳丽认为，孩子终将有自己的人生发展，父母可以陪读，但更应该规划好自己的生活。

傅燕表示，随着儿子年纪的增长，慢慢变得懂事，对于如何平衡学习和娱乐也有了分寸。“我想等他再成熟一点就回国工作。” 傅燕说。

为了经济上更宽松，马朝辉和丈夫仍然异地分居。“我们的经济条件虽然还不错，但孩子的父亲希望我们有更好的经济条件，还是选择在国内经营公司。”马朝辉和丈夫保持视频聊天，有时间的话会一家团聚，“儿子目前融入得很好，现在觉得陪读还是值得的。”

每个家庭的留学陪读之路都不同，究竟如何选择，并无统一答案。“是否陪读还要根据家庭和实际情况综合考虑。如果孩子并非处于必须陪读的年龄，还是建议给孩子留出足够的空间，让他们自己去学习、探索和努力。”张佳丽说。（刘紫雯）

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