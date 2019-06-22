各地高考成绩今起陆续公布 填报志愿时要了解这些

中新网北京6月22日电(冷昊阳) 根据此前公布的时间表，从22日起，各地将陆续开通2019年高考成绩的查询通道，考生的志愿填报也随即提上日程。在今年的志愿填报中，有哪些新的变化？又有什么需要警惕的陷阱？这些信息，需要考生和家长掌握。

资料图：6月7日上午，2019全国高考首科语文考试结束，山东济南的考生走出考场。中新社记者 张勇 摄

高考成绩今日起陆续公布 志愿填报时间公布

今年全国高考结束之后，各省份陆续公布了高考成绩查询的时间，今日开始，各地的高考成绩将陆续公布。

在已公布查分时间的省份中，四川考生可于6月22日晚开始查询成绩；北京、河北、内蒙古、上海、浙江、安徽、江西、湖北、广西等地将放榜时间定于23日；天津、吉林、黑龙江、广东、重庆、陕西、新疆等省份则定于24日；江苏、山东、河南、湖南等地的考生则可于25日起查询成绩。

与此同时，还有多个省份进一步披露了高考志愿的填报时间。

例如，江苏今年分两个阶段网上填报志愿，6月27日至7月2日，考生可填报本科院校志愿；而在7月27日至28日，考生则可填报高职(专科)院校志愿。而在四川，该省本科提前批志愿填报截止时间为6月24日17:00，其余本科志愿填报截止时间为6月28日12:00，专科志愿则需在7月5日12: 00前完成填报。

与此同时，也有省份将所有批次的志愿填报规定在统一时间。例如，西藏就设置所有批次志愿统一在6月26日至7月1日填报。

资料图：6月8日，山西太原成成中学考点，走出考场的考生露出灿烂笑容。中新社记者 武俊杰 摄

多省份录取批次、平行志愿有变化

高考结束后，考生的志愿填报也随即提上日程。记者发现，在今年的高考中，多省份的录取批次、平行志愿填报政策出现了改动，需要家长和考生留意。

其中，宁夏将从今年起，调整高考录取批次，将第二批本科录取与第三批本科录取进行合并，调整后，宁夏普通高等学校普通类文理科招生共分为五个批次，即提前批本科、第一批本科、第二批本科、提前批高职(专科)和高职(专科)。同时，该省份还增加了第二批本科考生填报志愿数量和征集志愿次数，最大限度满足考生填报志愿的需求。

北京也在录取批次上进行了调整。其中，本科一批、二批合并为本科普通批，共设置16所平行志愿高校，每个志愿高校设置6个志愿专业；另外，艺术类招生实行分段录取。

此外，四川今年则将本科平行志愿由6个增至9个。

具体来看，今年该省本科第一批、本科第二批、专科批、对口招生职教师资班和高职班均设置9个平行的第一志愿，本科第一批、本科第二批、专科批均设置6个平行的预科志愿；每个学校志愿内设置6个专业志愿和专业调配志愿。

资料图：走出考场的考生在考点前合影。泱波 摄

新增2297个报考专业

报考志愿时要如何选择专业？或许，这些新增专业会给考生和家长提供更多的报考思路。

据央视报道，根据教育部此前公布的名单，今年，本科和高职院校共新增了2297个专业。其中，多所高校新增了人工智能、机器人工程、数据科学与大数据技术等专业，以满足国家对新兴产业发展的人才需求。

此外，还有一些老牌专业，比如“会计学”依旧火爆，在今年的高校新增专业审批数量排行榜上，该专业仅次于这几年风头正劲的人工智能和网络空间安全，位列第三。

在新增部分专业的同时，今年教育部还撤销了部分高校总计416个本科专业。其中，17所学校的服装与服饰设计专业被撤销，其次是教育技术学、信息与计算科学、产品设计、信息管理与信息系统等。

据报道，从高校分布看，被撤销专业的也有一些被考生和家长熟知的重点大学。其中，中国传媒大学有15个专业撤销，云南大学和浙江大学各有14个和10个专业撤销。

对此，有业内专家曾对媒体表示，专业被撤销，针对的是开设这个专业的学校存在着问题，而不是这个专业本身，更不意味着这个专业所对应的行业就业不景气。所以，对其它保留这些专业的高校，考生依然可以正常报考。

资料图：6月7日，2019年全国高考拉开帷幕，甘肃21万余考生步入考场。 刘玉桃 摄

这些陷阱要警惕

在高考成绩出炉后，不少考生会存在诸如成绩不够理想、报志愿缺乏针对性等困扰。但同时，这些困扰也会被一些不法分子利用，给考生和家长的权益带来损害。

对此，教育部此前已发布通知提醒，自称可修改高考分数的网络帖子纯属骗局。所谓的黑客入侵修改分数在技术上也行不通。因为高考网上阅卷并非在互联网上，而是采用内网阅卷，根本不存在外部黑客入侵的可能。考生成绩发布前都做了原始数据存档和数据异地备份，通过网络公布后，考试院会对网上信息进行监控匹配，网站均设立严密的防黑客病毒攻击系统。

此外，每年高考志愿填报前夕，总有中介或网站宣称掌握内部大数据。各地教育考试院也已明确表示，没有跟任何社会性机构或企业合作，考试院按照教育部信息公开工作要求，对招生计划、录取结果等数据均已进行公开，报考志愿前均向考生印发了志愿参考资料供研究填报。

教育部提醒，商家所谓的“内部大数据”纯属造谣，无非是营销口号，其数据的准确性还有待推敲，而且志愿填报存在一些不确定性因素，如考生本次高考发挥会影响成绩变化、别的考生志愿填报情况等。(完)

(责编：白宇、岳弘彬)