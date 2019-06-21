留守儿童守护人需要专业培训

作为留守儿童的专业守护人，“儿童主任”“儿童督导员”应具备起码的专业素养。因此，各级民政部门有必要组织开展儿童工作业务培训，初任“儿童督导员”和“儿童主任”者需要经培训考核合格后才能开展工作。

据媒体报道，自“儿童督导员”和“儿童主任”在基层配备以来，其一方面陪伴孩子们学习娱乐，另一方面将儿童福利政策传递到孩子家中，具有积极意义。目前“儿童主任”已达到62万名，起到了替代监护作用，弥补了留守儿童的情感缺失。然而，“儿童主任”和“儿童督导员”专业性不足、人手缺乏等问题也逐渐凸显。

“儿童督导员”和“儿童主任”是中国儿童福利示范区项目的核心措施，这一项目自2010年在基层试点运行。在乡镇和街道一级配备“儿童督导员”，在村（居）民委员会一级配备“儿童主任”，其中“儿童督导员”倾向于宏观统筹和资源调控，“儿童主任”倾向于具体服务。经过近10年的推广，目前许多地区已设立“儿童主任”和“儿童督导员”。

每一项针对留守儿童保护服务试点探索的推广和制度固化阶段，往往都会面临一个重要问题：如何提高从业者的专业能力问题，“儿童主任”“儿童督导员”也不例外。在试点和推广初期，各地通过资源集中整合，取得了一定成效，但随着推广面越来越大、渐渐成为公共服务不可或缺的一部分时，从业者专业性不足、人手缺乏等问题也必然凸显。人手缺乏反映这一公共服务的覆盖面不够，专业性不足则带来措施落地效果不好，甚至可能起到反作用。

一个专业的守护人对留守儿童、困境儿童的影响有多大？以“儿童主任”为例，按照民政部、教育部等10部门印发的《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》，“儿童主任”的一项职责是对监护人进行指导和督促，留守儿童的在家监护人主要是老人。因此，对监护人的督促和指导，除了要具备相应的家庭教育知识体系和实践外，还要具备与老人打交道的能力。个别“儿童主任”不了解留守儿童家庭的个体情况，有的在与监护人交流过程中过于强势，造成理念和关系上的双重冲突。这些情况的出现让留守儿童无所适从，甚至产生更大的矛盾。

再如“儿童主任”，其一项职责是在儿童疑似遭受家庭暴力或不法侵害等情况时，要向公安机关或其派出机构报告。而准确把握正常或过于严厉的家庭教育方式与家庭暴力之间的区别，“儿童主任”要根据当地家庭教育情况、儿童生理心理发展特点、具体事件的前因后果、相关法律法规规定、监护人日常行为等进行综合分析。如果“儿童主任”不具备相应的能力，简单地以自己的经验进行判断，就容易造成误判误报。

作为留守儿童的专业守护人，“儿童主任”“儿童督导员”应具备起码的专业素养。因此，各级民政部门有必要组织开展儿童工作业务培训，初任“儿童督导员”和“儿童主任”者需要经培训考核合格后才能开展工作。这一要求为留守儿童守护人的专业化提供了制度依据，但如何将之有效进行落实，还需各地根据本地实际去做，并高质量地完成培训。对于有专业人士建议提高“儿童督导员”“儿童主任”的福利待遇等诉求，也要探索建立稳定的基层儿童工作队伍管理和发展制度。（廖德凯）

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)