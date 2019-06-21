原标题：中央宣传部、教育部联合发布2019年“最美高校辅导员”“最美大学生”先进事迹

新华社北京6月21日电 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于教育的重要论述，充分展示高校辅导员和大学生的奋斗精神，中央宣传部、教育部近日联合发布2019年“最美高校辅导员”“最美大学生”先进事迹。

据悉，教育部先后举办了11届“高校辅导员年度人物”和14届“大学生年度人物”推选展示活动。2019年，中宣部、教育部从历届在岗辅导员年度人物和历届在读大学生年度人物中，遴选出10位高校辅导员和10位大学生，首次纳入“最美人物”系列，树立起新时代辅导员和大学生的学习榜样。

王玉芬、吐尔逊麦麦提·艾麦提江、任雅才、李睿、汪雨申、张金学、陈小花、范蕊、袁利、徐冶琼10位高校辅导员，于纪平、马天琛、王绍鑫、吕松、刘敏、刘强、刘燚、李二阳、阿斯哈尔·努尔太、黄莺10名在校大学生，分别被评为2019年“最美高校辅导员”和“最美大学生”。

发布仪式在中央广播电视总台举行，现场对“最美高校辅导员”“最美大学生”先进事迹进行了展播，中宣部、教育部负责同志为他们颁发了相关证书。

参加发布仪式的观众表示，“最美高校辅导员”“最美大学生”的事迹，彰显了高校辅导员的政治品格、敬业精神、品德修为以及当代大学生的坚定信念、爱国情怀、奋斗精神，必将激励高校辅导员更好地承担起为党育人、为国育才的使命责任，也将激发新时代青年大学生更加昂扬地开拓创新、砥砺奋进。

(责编：何淼、熊旭)