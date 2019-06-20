教育部印发《幼儿园责任督学挂牌督导办法》

教育部日前印发《幼儿园责任督学挂牌督导办法》，规定教育督导部门要根据行政区域内幼儿园布局和规模等情况，原则上按1人负责5所左右幼儿园的标准配备责任督学。责任督学负责监督指导幼儿园的安全管理情况、规范办园情况、师德师风建设情况等。

《办法》明确，县（市、区）人民政府教育督导部门为行政区域内每一所经审批注册的幼儿园（含民办）配备责任督学，实施经常性督导。

《办法》要求，责任督学参照《中小学校责任督学挂牌督导规程》对幼儿园实施督导，每月不得少于一次。发生危及幼儿园安全的重大突发事件或重大事故，责任督学必须第一时间赶赴现场，及时督促处理并报告上级督导部门。

《办法》还规定，教育督导部门负责对责任督学进行日常管理，包括对责任督学颁发督学证，实行登记管理，建立责任督学考核制度，对责任督学履行职责、开展工作和完成任务情况进行考核等。教育督导部门每月听取责任督学工作汇报，研究处理相关问题。教育行政、教育督导等有关部门要重视督导结果和责任督学建议，将其作为对幼儿园综合评价、主要负责人考评问责的重要依据。在幼儿园评优评先方面，应当充分听取责任督学意见。（王家源）

《中国教育报》（2019年06月19日第3版）

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