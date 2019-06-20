2022年高中全面实施新课程新教材

记者19日从教育部获悉，近日，国务院办公厅印发《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》（以下简称“意见”）。意见提出，到2022年，普通高中新课程新教材全面实施，适应学生全面而有个性发展的教育教学改革深入推进。

意见指出，要深化育人关键环节和重点领域改革，坚决扭转片面应试教育倾向，切实提高育人水平，为学生适应社会生活、接受高等教育和未来职业发展打好基础，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

意见明确，到2022年，德智体美劳全面培养体系进一步完善，立德树人落实机制进一步健全。普通高中新课程新教材全面实施，适应学生全面而有个性发展的教育教学改革深入推进，选课走班教学管理机制基本完善，科学的教育评价和考试招生制度基本建立，师资和办学条件得到有效保障，普通高中多样化有特色发展的格局基本形成。

意见提出六方面重点任务：一是构建全面培养体系。突出德育时代性，坚持把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节；强化综合素质培养，拓宽综合实践渠道；完善综合素质评价，强化其对促进学生全面发展的重要导向作用。二是优化课程实施。制定普通高中新课程实施方案，2022年前全面实施新课程、使用新教材；完善学校课程管理，加强特色课程建设。三是创新教学组织管理。有序推进选课走班，满足学生不同发展需要；深化课堂教学改革，推进信息技术与教育教学深度融合；优化教学管理，严禁超课标教学、抢赶教学进度和提前结束课程。四是加强学生发展指导。注重指导实效，帮助学生树立正确理想信念、正确认识自我；注重利用各种社会资源，构建学校、家庭、社会协同指导机制。五是完善考试和招生制度。规范学业水平考试，深化考试命题改革；稳步推进高校招生改革，逐步改变单纯以考试成绩评价录取学生的倾向。六是强化师资和条件保障。加强教师队伍建设，创新教师培训方式；改善学校校舍条件，完善经费投入机制。

意见强调，要全面加强党的领导，强化省级政府统筹，落实市、县举办普通高中教育的责任，要明确部门分工，强化考核督导，确保各项改革目标、任务、措施落实到位。（樊未晨）

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