加强高等教育法贯彻实施 推动我国高等教育更好发展

本报北京6月19日电 （记者王比学）中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨6月19日在高等教育法执法检查组第一次全体会议上强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强高等教育法贯彻实施，为加快建设世界一流大学和一流学科、增强国家核心竞争力、提升我国高等教育发展水平营造良好法治环境。全国人大常委会副委员长艾力更·依明巴海、陈竺、蔡达峰出席会议。

王晨指出，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视教育工作，我国高等教育领域综合改革纵深推进，实现历史性发展，建成世界最大规模的高等教育体系。教育兴则国家兴，教育强则国家强。贯彻党中央关于发展高等教育的新部署，满足人民群众对于高等教育的新期待，就要把高等教育法各项规定落到实处，着力推动解决我国高等教育在体制机制、科学研究、社会服务等方面存在的困难和问题，实现高等教育内涵式发展，为科教兴国、人才强国、创新驱动发展等国家战略提供智力支撑和法治保障。

王晨强调，执法检查要抓住重点，在推进高等教育改革创新中，把坚持党对高等教育工作的全面领导作为根本保证，把培养合格人才作为核心使命，把服务经济社会发展作为责任担当，把改革体制机制作为根本动力，坚持问题导向，推动我国高等教育更好发展。

《 人民日报 》（ 2019年06月20日 02 版）

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