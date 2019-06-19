原标题：QS世界大学排名：清华大学第16 香港5校跻身百大

据香港《星岛日报》报道，国际高等教育信息机构Quacquarelli Symonds公布最新的世界大学排名，香港有5所大学跻身全球百大，较2018年多1所。其中稳守香港“一哥”宝座的香港大学维持2018年排名，位列全球第25位，其余大学的排名及学术声誉指标表现有所进步。亚洲方面，新加坡两所学府并列第11位成“双冠军”，内地清华大学再接再厉，升一级列全球第16位。

QS世界大学排名19日清晨揭晓，来自全球82个国家或地区的千所院校，就学术声誉、雇主声誉、论文引用数量、师生比例、国际化等指标进行评分。2019年香港续有7所特区政府资助大学上榜，其中有5所跻身百大。

香港排名第一的是香港大学，与2018年一样位列全球第25位；校方回应称在教学、研究及知识交流等方面力求卓越，致力成为亚洲的世界级大学，提升国际声誉。

香港科技大学和香港中文大学分别排第32位和第46位，处于排名榜首50位。科大称一向视排名为参考，将一如既往，不断求进，以提供优质教育及创新科研为己任；中大表示，不同排行榜各有不同评分准则，因此产生不同的排名结果，将继续追求教研卓越，以提供优质教育为己任。

香港城市大学2019年仍未重返首50位，位列第52；2018年跌出百大的香港理工大学，2019年以第91位这个有史以来最高排名，重返百大排名榜。理大高兴知悉有关排名，将继续致力成为一所在专业教育、应用研究及知识转移方面，均表现卓越的大学。

虽然香港浸会大学和香港岭南大学未入全球百大，但排名均较2018年进步。整体而言，除港大排名不变外，其余大学排名均有提升，有6所大学更在学术声誉指标方面有所进步。

不过，QS研究部主任Ben Sowter指出，香港的大学在就业能力指针上出现警告信号，其中有3所大学有关排名下降，建议大学“必须努力确保他们培养具有软性技能的毕业生”。

另外，全球首三位继续由美国院校包揽，排名不变，麻省理工学院连续8年稳占榜首、斯坦福大学及哈佛大学紧随其后。新加坡国立大学和南洋理工学院双双并列“亚洲第一”，排名全球第11位；内地的清华大学继2018年首次打入全球二十大后，2019年再由第17位升一级，排名第16位。

(责编：郝孟佳、熊旭)