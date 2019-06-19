原标题：志愿填报当有超越小我的家国视野

选择“最能为人类福利而劳动的专业”，并非标榜，也不是唱高调，而是体现了一个人的价值取向，一名学子的高尚追求。应该看到，“人类的幸福”和“我们自身的完美”并不矛盾，并不是说为了自身完美而选择专业，就会有悖于人类的幸福。事实上，许多专业既可使自己完美，也能为人类带来幸福，比如钱七虎等科学家的选择。

又是一年志愿报考季。据报道，各高校的轰炸式招生宣传进入高潮。在乱花渐欲迷人眼的“宣传攻势”下，人们会发现，一些高校虽是“双一流”却走“低调路线”。它们也许不在一线城市、也许没有响当当的名字，但是其骄人的科研教学成绩和毕业生，却在国家的要害关节产生着重要作用。

从军工科技傍身的“硬核”高校，到仰望星空的“航空航天牛校”，再到扎根西部的“隐藏名校”……媒体梳理了一批“热血牛校”，个个卓尔不群，但知名度并未给人如雷贯耳之感，她们的传奇如何续写？自然需要一代代优秀学子投身其中，在接受教诲的同时学成报国，回报母校。

应该说，报不报考这些牛校，纯属学子的自由。所谓志愿中的愿，既有意愿之意，也有自愿之义，报考哪所高校，考生既需要结合实际，比如考分，也需要结合志趣，比如兴趣爱好，一旦互不适合，则互相耽误。

更应该看到的是，在尊重个人兴趣和意愿的基础上，填报志愿时将个人理想与国家前途衔接起来，更有现实意义。南京理工大学教授、中国工程院院士王泽山曾获得国家最高科技奖，19岁进入哈军工开始，他就选择了火炸药专业。“跟航天、导弹等热门行业相比，这项工作太基础、太枯燥、太危险了，甚至一辈子也出不了名。”既然如此，王泽山为何选择这个专业呢？答案是，“火炸药是一个国家国防实力的重要体现，离开它，常规武器和尖端武器都难以发挥作用。然而近现代以来，我国的火炸药技术远远落后于西方大国”。

一句“专业无所谓冷热，只要祖国需要，任何专业都可以光芒四射”，让人感慨万端。无独有偶，为港珠澳大桥作出突出贡献的中国工程院院士、中国人民解放军陆军工程大学教授钱七虎也说过，“国家需要什么，科学家的兴趣就应该在哪，要站在国家全局考虑问题”。这种觉悟的背后是责任，是深沉的家国情怀，是熠熠生辉的科学担当。

历览诸多著名科学家，不难发现，他们都怀有爱国情、报国志，在选择专业时不是因为自己喜欢，而是因为国家需要。特别在国家危难之际，这样的选择更有高度，也更值得崇敬。比如，中国科学院院士、两弹一星元勋程开甲，1946年抱着“科学救国”的思想，远赴英国爱丁堡大学留学，学成归国前还购买了大量专业书籍。程开甲生前说过：“我这辈子最大的幸福，就是自己所做的一切，都和祖国紧紧地联系在一起。”这不是标榜，他用一生的选择践行了这句话。

马克思有句名言：“在选择职业时，我们应该遵循的主要指针是人类的幸福和我们自身的完美。人的本性是这样的：人只有为同时代人的完美、为他们的幸福而工作，自己才能达到完美。”这一判断不仅适用于选择职业，也适用于选择专业，因为先选择好专业，才有利于日后选择职业。选择专业，既需要考虑我们自身的完美，也需要考虑人类的幸福。

选择“最能为人类福利而劳动”的专业，并非标榜，也不是唱高调，而是体现了一个人的价值取向，一名学子的高尚追求。应该看到，“人类的幸福”和“我们自身的完美”并不矛盾，并不是说为了自身完美而选择专业，就会有悖于人类的幸福。事实上，许多专业既可使自己完美，也能为人类带来幸福，比如钱七虎等科学家的选择。

毋庸讳言，一些专业看似来钱快，很光鲜，但并不具备多深的内涵。与其跟着热门专业走，不如找寻适合自己的专业；与其盲目跟风，不如登高望远，把才华用在服务国家重大战略需求上。结合自身特点，在科技创新上有所作为，乃至为核心技术突破贡献力量，无疑更有成就感。

青年的价值取向决定了未来整个社会的价值取向，而青年又处在价值观形成和确立的时期，抓好这一时期的价值观养成十分重要。专业选择看似个体选择，实则关乎一个时代的价值取向，当莘莘学子具有超越小我的视野，将个人命运与国家命运融为一体，不仅可以遇见更好的自己，也能在报效祖国时绘就出彩人生。于此而言，在个人与家国中找到洽接，便能实现多赢，在生机勃勃的新时代造就更丰富的新气象。

（作者系媒体评论员）

(责编：何淼、熊旭)