原标题：提高本科教育质量要从严格考试做起

在新时代的伟大征程中，我国高等教育同时即将进入普及化阶段，推动高校注重内涵建设、提升高等教育质量是应有之义，而加强本科教育评价改革，是提升本科教育教学质量的有效举措，将有助于改变“严进宽出”的局面，增强我国高等教育的世界竞争力。

近日，江西省教育厅出台了《关于全面振兴本科教育的实施意见》，明确了江西省本科教育改革的发展思路、主要目标和具体举措，其中对本科教育评价机制做了完善，明确提出“学生挂科后不再有清考”。这意味着本科教育毕业将彻底从严，大学本科生“混文凭”的局面一去不复返了。

曾几何时，大学生中一度流行“60分万岁”的观念，个别教师对大学生考试睁一只眼闭一只眼，甚至还有提前给学生“划重点”的做法。从制度安排上来说，高校对挂科、补考也给没有通过的学生安排了“清考”。一般来说，“清考”的考试要求并不高，绝大部分学生都能顺利“出关”，以至于被人质疑是“放水”。在这样一种“清考”评价制度下，许多大学生对学业放松了警惕，进而也影响了本科生的教育质量。

本科教育是我国高等教育体系的重要主体，是研究生教育的基础。类型多样、设置齐全的本科教育已成为我国高等教育最大的供给体系，本科生成为了高素质专门人才培养的最大群体和拔尖创新人才培养的基础。

因此，在2018年召开的新时代全国高等学校本科教育工作会议上，教育部部长陈宝生明确提出，要牢牢把握高等学校的根本任务和根本标准，坚持以本为本，推进“四个回归”。这次会议，为我国本科教育改革明确了方向，提出了要求。

从世界范围来看，国外知名大学无一不将本科教育作为立校之本。进入21世纪以来，虽然科学研究的重要性随着大学排名日益凸显，但斯坦福大学、麻省理工学院、哈佛大学等国外知名高校都强调本科教育的重要性。哈佛大学本科生院院长哈瑞·刘易斯在《失去灵魂的卓越》一书中就强调“没有一流本科的‘一流大学’是失去了灵魂的卓越！没有一流本科的‘一流学科’是忘记了根本的一流”。可见，回归并重视本科教育质量已成为国际高等教育的重要共识和发展趋势。

当前，我国正处于加快高等教育现代化、建设高等教育强国的关键时期，却客观上由于“重科研轻教学”导致了对本科教育教学重视不够，部分高校领导注意力、教师精力与学校资源在本科教育教学上的投入不足，核心竞争力和教学质量未在本科教育中得到落实，评价标准和政策机制导向不聚焦等一系列问题。新时代全国高等学校本科教育工作会议后，各地各校都相继出台了相应的实施意见，把本科教育放在了更加重要的位置，非常及时和必要。从改革的方向来看，就是要不断提升课程的挑战度，淘汰“水课”、打造“金课”，取缔“清考”制度，对本科生合理“增负”，严守课程教学的质量。

在新时代的伟大征程中，我国高等教育同时即将进入普及化阶段，推动高校注重内涵建设、提升高等教育质量是应有之义，而加强本科教育评价改革，是提升本科教育教学质量的有效举措，将有助于改变“严进宽出”的局面，增强我国高等教育的世界竞争力。

笔者以为，除了注重结果性评价严把质量关外，高校要更加重视过程性评价的作用，把人才培养水平和质量作为本科教育教学评估的首要指标，始终坚持以学生为中心，将质量文化观内化为全校师生共同的价值追求和自觉行为，最终构建更高水平的人才培养体系。

（作者系中国教育科学研究院办公室副主任、副研究员）

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