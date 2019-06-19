原标题：所有受灾学校师生均已妥善安置

6月17日22时55分，四川省宜宾市长宁县（北纬28.34度，东经104.90度）发生6.0级地震，震源深度16千米。18日中午，本报记者抵达震中长宁县双河镇，先后走进双河中学、双河小学、富兴义务教育学校、富兴乡中心幼儿园、合家小学实地采访受灾情况和师生安置情况。

确保灾区教育教学秩序平稳正常

记者从宜宾市教体局获悉，据初步排查统计，截至18日19时，宜宾市校内外受伤学生共21人（其中1名学生在重症监护室）、教师2人，长宁双河小学学生在家因房屋垮塌死亡1人。具体灾损情况还在进一步统计。

“目前在灾区学校未复课的情况下，学生基本都由家长从学校接回家了。”宜宾市教体局局长何文毅介绍，目前全市所有受灾学校师生均已妥善安置。经珙县、长宁县教育部门逐校摸排统计，截至18日下午，珙县共26所学校停课，长宁县共14所学校停课。所有停课学校已建立学生台账，与每位学生家长签订了停课期间监护人责任书。

长宁地震发生后，四川省委教育工委、省教育厅党组高度重视，立即启动应急预案。18日上午，受省委教育工委书记、省教育厅厅长李江的委托，省教育厅副厅长张澜涛一行，从成都出发赶往宜宾地震灾区。

“地震时，很多学校师生在两分钟之内有序疏散。同时，经过这几年灾后重建，我们的校舍依然屹立不倒，没有一栋教室和校舍倒塌，这也是校舍安全工程为学生的安全撑起了一片蓝天。”张澜涛说，下一步，当地教育行政部门和学校会及时排查灾情，尤其是安置好师生并进行心理辅导。要在确保安全的情况下因校施策，尽早复学复课。对不能及时复课的，要调整教学时间，制订工作预案，确保灾区教育教学秩序平稳正常。

地震发生后，宜宾市教育系统快速反应，迅速行动。何文毅介绍，18日凌晨1点，在宜宾市应急指挥中心统一部署后，市教体局就召集机关干部紧急开会，兵分3路深入长宁县、高县、珙县、市属院校查看学校情况，并通过电话、短信、微信群、QQ群等多种方式迅速联系各县区各学校，对抗震救灾提出要求。

“学生们睡在临时帐篷中间，老师们坐在板凳上把学生保护起来，还有老师来回走动为学生驱赶蚊子。”18日凌晨3点多，何文毅带队赶到富兴义务教育学校，走进学校看到的一幕让他很感动。他介绍，地震发生后教育系统要求全体教师全员在岗，做到始终跟学生在一起。此外，为平复学生心情，稳定学生情绪，地震发生当晚在双河中学的学生安置点，教师们带着学生们唱歌，组织学生第一时间向家长报平安。同时开放学校操场、体育馆等避难场所，加大安保力量，确保师生、学校震后安全。

及时撤离师生并打开校门供民众避险

在双河中学，记者看到该校初中部教育楼受损情况较重，但主体结构完好，其余校舍整体情况较好，但目前为确保安全，师生均已撤离。

据双河中学校长冯国强介绍，学校初三、高三毕业班已经离校。地震发生时，师生基本都在休息，但因日常演练较多，全体师生用了不到3分钟就安全撤离到操场。目前，住校生大多已被家长接回家，仅有18名学生因各种原因还留在学校，但均有教师照料。

此次地震，宜宾不少学校的师生呈现出良好的应急素质。“我们初中部有171名学生住校，昨晚很快就从教学楼撤离出来了。”富兴乡义务教育学校体育教师易受华告诉记者，“学校日常应急演练坚持得很好，平常每月至少都有一到两次演练，所以昨晚地震来袭时，师生们用了不到两分钟时间就安全撤离了。”

在宜宾，平时小地震比较频繁，为了增强学生的逃生能力，应急演练是宜宾各学校的“必修课”，就在17日下午，宜宾市还召开全市乡镇中心校及以上规模学校安装地震预警终端实施工作会。宜宾市购置了367台地震预警终端设备，计划8月30日以前实现在学校落地使用。

地震之后，富兴乡义务教育学校不仅及时疏散部分在校学生，还打开校门，容纳了周围社区、农村近1400余人到校园内避险。记者下午5点到达学校时，见到学校用篷布搭起帐篷，由于下过小雨，教师们在地上铺了一层薄膜，再垫上棉絮和竹垫以供休息，学校教师轮流值班，随时查看学校情况。

为学生泡方便面煮姜汤

18日上午，记者联系上位于震中区域的长宁县梅硐职业中学校长李红。据了解，该校没有师生伤亡情况，一栋教学楼出现裂缝，但主体结构完好。截至记者发稿时，学校电力已经恢复，天然气暂未恢复供应。

梅硐职业中学位于长宁县偏远的梅硐镇，是一所完全中学，学校现有20个教学班，教师67人，学生931人。地震发生时，有342名学生和60多位教师住在学校。

地震发生后，教师们及时组织学生撤离，不少学生没穿衣服、光着脚跑出来，天又正下着大雨，由于担心学生感冒患病，学校将学生安置到墙体结构较为安全的餐厅中。

“刚准备上床休息就地震了，穿着睡衣就跑出来了。”地震发生时，高度近视的李红没戴眼镜就冲了出来，跑向学生宿舍，模模糊糊中组织和安置学生，安顿好师生后才回房间戴上眼镜。

地震发生后，学生最初被安置在操场，随后又开始下大雨，考虑到食堂刚刚进行过加固维修，相对安全，学校决定把学生转移到食堂餐厅。

“当时很黑，又下雨，学生很害怕。”李红介绍，安顿好学生后，学校又立即安排教师购买柴油发电机和蜡烛，有车的教师赶紧把车灯打开给校园照明。

18日早上，学校恢复了用电，目前最大的困难是还在停气。“因为停气没法儿做饭，今天早上只能烧开水给在校学生泡方便面。”李红说，今天早上学校担心孩子们感冒，一早煮好姜汤，冲泡了600包方便面，昨晚则给师生提供了矿泉水和面包。

记者通过和校长视频通话看到，学校部分墙体出现裂隙，为了安全，学校暂时没有开课，学生都在室外活动。读书亭内，有教师陪着学生看书。操场上也能看见有学生在打篮球。李红介绍说，目前学校总体秩序良好，师生情绪平稳。

本报长宁6月18日电

(责编：何淼、熊旭)