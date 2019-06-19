学生安全教育：学练结合是正途

原标题：学练结合是安全教育的正途

端午节期间，全国发生了几起学生溺亡事件。假期结束后，某学校再次向每个家庭发放了一封致家长的信，重申防溺水的注意事项，要求家长对孩子加强监管和监控，防止溺水事故的发生。其实，这封“致家长的信”早在今年即将进入夏天时已经发过。

学生溺亡事故频发，防溺水形势严峻，安全教育任重道远。学校以书信的形式告知家长防溺水注意事项，提醒家长对孩子进行监管，很有必要。一方面，可以给家长普及防溺水知识和常识。另一方面，可以强化家庭保护孩子生命安全的主体责任。

目前，许多学校形成了一个惯例，但凡安全教育，必须发放致家长的信，并且要求家长在回执单上签字，由学生将回执单带回学校存档。人们常说，安全重于泰山，生命高于一切。学校是学生安全的责任主体，家庭也是学生安全的责任主体，对学生进行安全教育，保护学生生命安全，是学校和家庭共同的责任。可是，一纸信、一张回执单，能否承担起安全教育之重，能否承担起保护学生生命安全之责？答案不言而喻。

实施安全教育的途径有很多，安全教育合力形成的方式和方法也有很多。学校安全教育的主体是学生，载体是教育活动和演练活动。学校安全教育的重点是组织学生学习避险知识、习得自救能力，着力点是组织开展安全演练活动，提高学生的安全意识和逃生本领。

学练结合，是安全教育的正途。学校安全教育还要在学练结合上下功夫。纸上得来终觉浅。只讲不演，只学不练，是纸上谈兵式的安全教育，学生只能获得安全知识，不能习得自救的能力。如果只学不练，一旦遇到危险，由于缺乏逃生本领，学生并不能化险为夷。只学不练，是假把式。

安全演练是安全教育的重头戏，是学生习得自救能力的重要途径，因而安全演练要常态化、系列化、科学化，做到假戏真演。只有掌握一定的避险知识，学生才能在具体的“实战”演练中获得逃生本领，提高自救能力。江苏有一名13岁的男孩，独自在家时遭遇火灾，看到客厅冒烟，他立刻躲进卫生间，将淋浴打开对准门缝喷洒，防止明火蔓延，同时大声呼救，最终被消防员安全救出。这名男孩如果没有避险知识和自救能力，他能够险中逃生吗？学校安全教育只有学练两不误、两结合，才会有更多的险中逃生。

（作者蒲公英评论特约评论员）

(责编：何淼、熊旭)