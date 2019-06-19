原标题：北京师范大学互联网发展研究院成立

海外网6月19日电（记者 申孟哲） 今日，北京师范大学互联网研究院成立仪式暨中国互联网企业社会责任高峰论坛在京举办。

据了解，北京师范大学互联网发展研究院是一家基于交叉学科的战略性、政策性、学术性、前瞻性互联网研究智库，为北京师范大学直属非盈利性学术科研机构。研究院下设网络强国战略、网络传播、数字经济与产业政策、互联网企业社会责任、网络法治、网络信息技术创新、网络安全政策、网络空间国际治理、网络伦理与网络文明等研究部门。

在活动现场，全国人大法律委员会原副主任委员洪虎表示，中国在从网络大国迈向网络强国的道路上，深化对互联网发展和治理的学术研究和政策研究至关重要。北京师范大学互联网发展研究院作为互联网研究高端智库，对促进政产学研交流，提高我国互联网发展高端智库产品供给能力，更好服务党和政府决策，服务网络强国建设战略目标具有重要意义。

中国工程院倪光南院士则表示，当前，以信息技术为核心的新一轮科技革命蓬勃兴起，互联网研究日益成为国际学术界和智库关注的热点和焦点所在。北京师范大学互联网发展研究院成立恰逢其时，应着力打造互联网理论创新和政策创新的重要思想库，打造国际知名的互联网研究智库和学术高地，为党和政府决策提供参考，为互联网产业健康发展提供智力支持，为参与互联网全球治理提供学理支撑。

北京师范大学互联网发展研究院院长李韬教授介绍了研究院未来发展规划，表示研究院将以网络强国战略目标为指引，面向国家重大战略需求，秉承独立、客观、公正的学术立场，开展互联网发展和治理研究，为网络强国、数字中国、智慧社会建设贡献思想和力量。

成立仪式上，宣布了北京师范大学互联网发展研究院首批咨询委员会委员、学术委员会委员、特聘研究员名单，其中包括了全国人大法律委员会副主任委员洪虎，国务院研究室原主任魏礼群、外交部原副部长周文重、中央网信办原副主任任贤良、诺贝尔文学奖得主莫言，中国工程院院士倪光南、沈昌祥、陆军、吾守尔·斯拉木、韩德民，中国科学院院士韩杰才，英国皇家工程院院士、澳门大学校长宋永华等知名专家学者。

同期，北京师范大学互联网发展研究院发布了《2019中国互联网企业社会责任研究报告（I）》。报告选定电子商务、社交平台、视频、交通出行、汽车服务、医疗健康、旅游、网络游戏8个细分领域，并筛选110个分析对象，从“社会价值”“产品/服务责任”“企业家责任”“责任管理”“企业公益”“负面影响”六个维度设置具体指标评价其社会责任发展现状。

报告显示，在八个行业中，排名第一的依次是阿里巴巴（淘宝、天猫）、腾讯（微信、QQ）、快手、美团打车、途虎养车、微医、携程、三七互娱。

报告认为，从整体上看，8个行业社会责任指数差异较大，医疗健康行业综合表现最佳，网络游戏、视频、交通出行排名靠后。在“产品/服务责任”维度，视频行业表现最好，旅游行业最差；在“企业家责任”维度，医疗健康和旅游行业表现最好，交通出行行业相对较差；在“企业公益”维度，旅游和电子商务行业表现较好；而在“社会价值”维度，游戏行业得分显著低于其他7个行业。

据悉，下一步，北京师范大学互联网发展研究院课题组将在前期研究基础上，对资讯平台、移动智能终端、主流媒体、互联网金融、房地产服务、招聘、知识付费、网络音乐、网络教育等细分领域进行系统分析评价，力图全景式反映中国互联网企业社会责任现状，进一步增强互联网企业的社会责任意识，推动履责实践，促进互联网行业健康有序发展，更好地满足人民对信息时代美好生活的需求。

(责编：李枫、袁勃)