因为支教老师，17岁的邰秀兰心中的浙江，是一盏明灯

原标题：被温暖着的苗族姑娘想去见亲人

破旧的房门上贴着邰秀兰小学时的奖状，仿佛在证明这个孩子的努力和坚强。

洪亮 摄

从伍寨的山顶看下去，群山叠翠，而这重重大山也阻挡了孩子们去往外面世界的通途。

邰秀兰

洪亮 摄

无枝可依

贵州黔东南州台江县的伍寨，离县城不过10多公里，沿路青山逶迤，风景清丽。但是，也是这一重一重的青山，阻挡了山里孩子去往外面世界的通途。我们要去找的是一个名叫邰秀兰的17岁苗族小姑娘的家，这是当地老师推荐给我们的一个和浙江“有故事”的孩子。她的家在伍寨五组。当我们从一组开始翻山越岭终于到达另一座山顶的五组，打听到邰秀兰家的时候，发现在我们面前的是一座已经被拆了一半的吊脚楼，剩下的一半蛛网乱结、风雨飘摇，无法住人了。

对邰秀兰来说，这是一个已经无枝可依的村庄。

邰秀兰3岁的时候，父亲去世，此后母亲也离开了家，她和奶奶相依为命。她的小学启蒙老师心疼这个孩子，帮她把原来的名字“邰来毛”改成了邰秀兰，希望一个用心起的名字能让孩子有一个好的未来。邰秀兰是个争气的孩子，靠着家里一点苞谷地的收成，她读完了小学，进了县城的初中。

初一的时候，奶奶也去世了。

她的妈妈早已另嫁生子，邰秀兰，成了 “失依”的孩子。

找到亲人

那一年，杭州瓶窑中学的魏则然老师在台江县民族中学支教，第一次见到当时还在读初一的邰秀兰，也许是这个坚强的小姑娘打动了他，也许是人与人之间奇妙的缘分，魏老师萌生了收养邰秀兰的想法。虽然由于种种原因最终没有如愿，但是他和邰秀兰从此结缘。邰秀兰依然清晰地记得第一次见到魏老师时的场景，“我第一眼看到魏老师时，他走过来摸摸我的头，看上去很慈祥，就像爸爸一样。”过了一会，她补充说：“他让我觉得世界还是温暖的。”

一句话，让人深深感受到缺爱孩子的心酸。

同一年，从杭州来台江支教的李亮老师了解到这个小姑娘的困难后，联系了自己的好友，余杭第二高级中学的郭大命老师，从此，“郭阿姨”也成了邰秀兰挂在嘴边的亲人。

郭大命老师的爱人，同为中学教师的马琪明老师这样描述他们家和邰秀兰的缘分：“2015年7月，我爱人和儿子以及我们的一些同事特意利用暑假时间去贵州看望这些资助的孩子。听着孩子讲失去亲人独自生活的事，我们真心希望这些孩子以后不要那么辛苦，此后便开始把她当女儿一样看待。孩子中学（初中）毕业的时候，我们还萌发了把孩子接过来照顾的心思，和孩子沟通过，孩子考虑后觉得还是离不开那片土地。后来孩子对我们说她考上了台江民族中学，真为她感到高兴。真心希望孩子的未来能如风雨过后的彩虹一样美丽、幸福、快乐！”

被照亮的人生

邰秀兰是当地精准扶贫的对象，学校免了她的学费和住宿费，郭阿姨也会把生活费打到她的卡里。魏老师也常常给她发微信红包。“魏老师给我红包，我不收的。我的钱够用了。郭阿姨以前资助我填过表格，知道我的卡号，我拒绝不了，但是魏老师不知道。”小姑娘说到这里，仰起头微笑，带着小小狡黠。

邰秀兰觉得，马老师夫妇和魏老师们，给予她的最珍贵的东西，是爱。当学校放假同学们都回家的时候，当伍寨那个破旧的吊脚楼无法住人，她和堂姐挤在一间不到6个平方米、一无所有的水泥毛坯房里的时候，深深的孤独没有把这个十多岁的孩子压垮，这都是因为有了老师们的教诲和爱。

上小学的时候，邰秀兰不止一次想过外出打工，“我认为自己没办法考上大学，即便考上了也没有能力支付学费。”是支教老师和结对帮助她的陌生人，坚定了她求学改变命运的决心。邰秀兰是文科班的尖子生，下个学期就要升入高三了，“我想学法律，”她说。台江民族中学每年都有来自浙江大学的学生支教老师，这些从学霸中挑选出来的优秀毕业生，在他们读研之前，用一年的时间，以身示范，为苗家孩子走出大山树立了标杆。

大山外的世界

邰秀兰所在的贵州省台江民族中学，有一位“明星校长”——杭州学军中学的老校长陈立群，现在由贵州省教育厅颁发的“贵州省陈立群名校长领航工作室”的牌子就挂在3楼校长室的门口。支教3年来，陈立群老师全身心扑在了当地孩子身上，伍寨五组的山顶的破吊脚楼，陈校长家访就去过三次。

台江民族中学目前19位支教老师，包括陈立群在内有15位来自浙江。学校大约3090名在校学生。学校有这样的条件，还需要支教老师吗？来自浙江大学光华法学院的支教学生盛浙说：“我们告诉孩子们，外面的世界很美，但是他们觉得外面的世界不是自己可以触碰，我告诉他们，必须坚持自己的梦想。”

用爱种下的梦想终会发芽，2018年高考全校一本上线人数73人，二本以上上线人数450人，比2017年分别净增30人及156人。高考增量从全州末尾冲至全州第一，更有学生被对外经济贸易大学、武汉大学等名校录取。

在伍寨五组那个山顶往下看，阳光下的层层小梯田里，禾苗生机勃勃。无论在何处，有阳光、有水、有土地，就一定会有收获，邰秀兰，不幸又幸运的姑娘，希望你能坚持自己的梦想，活成自己想要的模样。

有关浙江，邰秀兰的愿望：“（我想去）见魏老师、郭阿姨、周老师……还有去浙大看看。”这些帮助过她的人，都被一一铭刻在心底。

(责编：冯粒、熊旭)