中国海洋大学：9大学科进入ESI前1% 新增智能科学与技术专业

人民网北京6月18日电 “中国海洋大学今年招生计划依然是3850人，学校将新增一个专业——智能科学与技术专业，学校现有9大学科已进入了ESI前1%的行列。”中国海洋大学招办主任王宇龙近日做客人民网2019高招系列访谈节目《招办主任来了》，解读了学校2019年招生政策的最新变化，介绍了招生计划、学校专业、国际化办学的相关情况。

中国海洋大学招办主任王宇龙 卢静/摄

海洋水产学科特色鲜明 9大学科进入ESI前1%

据介绍，中国海洋大学以海洋和水产学科为特色，其所设的海洋科学和水产科学均为一级学科国家重点学科，同时，学校还设有十个二级学科国家重点学科，包括物理海洋学、海洋化学、海洋生物、海洋地质、水产养殖、渔业资源、捕捞学、水产品加工及贮藏工程、环境科学、港口海岸及近海工程。

从本科专业层面而言，中国海洋大学有12个国家级特色专业，包括海洋科学、海洋技术、化学、生物科学、法学、水产养殖学、食品科学与工程以及海洋资源开发技术（两个专业合并按照食品科学与工程类进行招生），还有药学、环境工程、会计学、港口航道与海洋工程。

从ESI基本科学指标数据分析，中国海洋大学现有9大学科已进入了ESI前1%的行列，分别是地球科学、植物学与动物学、化学、工程技术、材料科学、农学、生物学与生物化学、环境学与生态学、药理学与毒理学。

拟招3850人 新增智能科学与技术专业

王宇龙表示，今年招生计划依然是3850人，从招生类别上来说，除了有面向全国31个省市自治区招收的普通类文理科学生以外，还有许多特殊类型的招生计划，包括面向21个省份的国家专项计划、高校专项、自主招生、综合评价、音乐表演专业、高水平运动队、运动训练专业、面向少数民族地区的少数民族预科班、内地西藏班、内地新疆班、面向中西部地区的协作计划以及面向港澳台侨的招生，还有中外合作办学。

此外，中国海洋大学今年将新增智能科学与技术专业，王宇龙介绍道，该专业是学校紧密地切合建设人工智能学科国家战略，面向智慧海洋、智慧制造、智慧家庭等行业的重点领域，与海信、华为、海尔、中船等大型企业合作，旨在培养具有计算机、人工智能、信息系统、智能系统集成等专业知识以及综合能力的复合型人才的专业。

中国海洋大学招办主任王宇龙 卢静/摄

实施弹性学制 “套餐+单点”式的选课制

王宇龙表示，学校本着通识为体、专业为用的理念，实施以有限条件的自主选课制和学业与毕业专业识别确认制为核心的本科教学运行体系，从而实现我学生“学习在海大，创新在海大，成才在海大。”

王宇龙表示该套体系有两个较为显著的特点：首先，“套餐+单点”式的选课制，学生可以结合自己的爱好、特长，以及不断变化的行业和专业的需求，进行跨专业、跨年级、跨文理科类的自主选课，从而调整自己的专业方向，最终所修的课程符合哪个专业的人才培养方案就可以申请从哪个专业毕业；与之相匹配的是实行弹性学制，基本修业年限是四年，对于提前达到学业要求的同学可以申请提前一年毕业，对于有特殊要求，如辅修其他专业的同学，也可以申请延长一到两年毕业。

助推第二校园学习 美澳国际合作招生

王宇龙表示，中国海洋大学大力推行国际化战略，今年在统招里设置了两个专业进行国际合作招生，分别是中澳海洋科学专业、中美法学专业。

据了解，海洋科学（中外合作办学）是中国海洋大学与澳大利亚的塔斯马尼亚大学于2014年共同合作开设。两所学校将通过共同制定人才培养方案，对课程进行师资的分授，开展互访交流，培养具有良好科学素养而又具备扎实的数学和物理基础、具备从事海洋科学研究、海洋环境评价及综合管理基本技能的高级专门人才。该项目的培养模式是4+0，引进外方课程，若学生所修课程符合人才培养方案要求，即可获得中国海洋大学所颁发的学士学位以及海洋科学合作办学专业的毕业证书。

另一个是中国海洋大学法学院与美国亚利桑那大学罗杰斯法学院共同开办的法学（中外合作办学）专业。该专业的培养模式也是采取“4+0”，最大特点就是学分及课程的互认，学生在该培养模式下满足毕业要求之后，即可获得双方所颁发的证书。

此外，王宇龙表示学校也在积极推动本科生的第二校园学习经历，包括中法、中美、中英、中日、中韩等多个学生交流项目，以及与台湾海洋大学、台湾义守大学、台湾中山大学、山东大学、厦门大学等国内知名高校的交换生培养项目。（何淼 曹雯）

(责编：曹雯(实习生)、熊旭)