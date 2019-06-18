广东高校陆续公布招生计划 暨大优秀新生最高奖十万元

广东高校陆续公布招生计划。暨南大学今年在全国计划招生4660人，其中在粤招生2332人。华南师范大学今年新增11个专业招生。华南农业大学本科招生总计划1万人，比去年增加1000人，在粤招生7871人，新增数据科学与大数据技术等4个专业。

暨南大学

全国计划招生4660人，其中在粤计划招生2332人，较去年增加19人。

设优秀新生奖学金,设特等奖、一等奖、二等奖、三等奖，最高特等奖可奖10万元。

暨南大学今年在全国计划招生4660人，其中广东省计划招生2332人，较去年增加19人，包括普通类2173人、暨南大学伯明翰大学联合学院114人、艺术类45人。其中,暨南大学伯明翰大学联合学院在各省以独立代码或单独批次招生。

为鼓励优秀考生报考，暨大设立了优秀新生奖学金,设特等奖、一等奖、二等奖、三等奖，最高特等奖，可奖10万元。特等奖要求高考文化总成绩在所在省（自治区、直辖市）排名前十名。此外，暨大还设单科状元奖、高水平运动考生奖和学生“励志奖”：高考成绩单科分在所在省（自治区、直辖市）第一名者，奖励1万元；健将级以上运动员奖励第一学年学费，一级运动员奖励第一学年半额学费；孤儿且家庭经济困难者和农村无劳动能力的特困家庭子女，报考暨南大学并录取，奖励5万元。

华南师范大学

新增人工智能、马克思主义理论、网络与新媒体三个本科专业，以及8个中外联合培养专业。

华南师范大学2019年本科计划招生7020人，其中师范类专业招2490人，非师范类专业招4436人，本科插班生94人，比去年增加700人。其中，师范专业计划在广东招生1898人，非师范专业计划在广东招生3877人。

该校今年还新增11个专业招生，分别是计算机学院的人工智能、马克思主义学院的马克思主义理论、城市文化学院的网络与新媒体三个本科专业，以及国际联合学院8个中外联合培养专业：财务管理（中澳联合培养）、财务管理（中美联合培养）、电子商务（中澳联合培养）、金融工程（中英联合培养）、法语（中法联合培养）、信息与计算科学（中澳联合培养）、电子信息工程（中澳联合培养）、软件工程（中英联合培养）。

华南农业大学

本科招生1万人，在粤计划招生7871人，增加823人。

新增数据科学与大数据技术、家具设计与工程、中药资源与开发、野生动物与自然保护区管理专业。

华南农业大学2019年本科招生总计划达到1万人，比去年增加1000人。在广东省计划招生7871人，较去年增加823人。新增数据科学与大数据技术等4个专业，招生专业达到99个。

该校今年在广东省招生计划7871人，较去年增加823人。其中，提前批招生计划670人，较去年增加120人，招生专业为农林类专业；普通本科理科批次招生计划4693人，较去年增加320人；普通本科文科批次招生计划1401人，较去年增加66人；艺术类专业招生557人，较去年增加27人。

此外，今年该校新增4个专业：数据科学与大数据技术、家具设计与工程、中药资源与开发、野生动物与自然保护区管理。

广东工业大学

招生总计划9500人，增加400人；其中在粤招生8324人。

房地产开发与管理、电子商务、土地资源管理专业首次兼收文科类考生。

2019年，广东工业大学招生总计划9500人，比去年增加400人；其中，省内计划8324人（约占90%），省外计划963人，高水平运动队、内地新疆高中班、新疆预科转入、港澳台联招、香港免试生等其他类招生计划213人。

该校今年新增数学类招生大类，加上去年的机械类、电子信息类等9个招生大类，今年该校按大类招生的专业类增至10个。本科国际班生源省份（市）扩至5个，包括广东、湖南、海南、福建和重庆。

此外，“房地产开发与管理、电子商务、土地资源管理”三个专业首次兼收文科类考生。（徐静）

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