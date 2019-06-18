原标题：毕业季，他们怎样犒劳自己

随着高考、中考的结束，毕业季又来了。大部分完成了人生中一个重要环节的毕业生，都准备用各种方式来好好犒劳一下自己。比如，约上三五好友，来一次全身心投入的旅行。或者，不再理会爸妈们的唠叨，抹上昂贵的眼霜，放肆地熬夜。总之，总有一种方法能释放他们由来已久的压力。

00后占毕业游大军半壁江山

不再穷游，毕业旅行不差钱

近日，携程发布了一项调查，结果显示，71%的受访高中毕业生、大学毕业生有出行意愿。其中，高中毕业的00后考生更喜欢前往北京、上海等名校聚集城市旅行，飞往这些城市的机票搜索量环比5月增长近五成。

同样，驴妈妈旅游网数据显示，今年毕业旅行的出游高峰主要集中在6月上、中旬。同学、好友结伴出游是毕业季旅游的主流，占比高达七成。自由行的游客占比超过68%，同时，也有越来越多毕业生选择到达目的地之后再预订1~3日时长的当地游产品。今年毕业季，驴妈妈平台当地游预订人次同比增长28%。

00后作为参加高考的主力军，同样也是毕业旅行的主力人群。携程数据显示，00后考生与95后大学毕业生的占比分别为43%、57%，前者占比相比2018年明显提升。

哪些城市的毕业生喜欢毕业旅行？《报告》指出，通过携程预订毕业游机票的用户中，十大热门出发地分别为上海、北京、广州、成都、昆明、西安、重庆、深圳、杭州、南京。其中，又以长三角地区考生的出游意愿最高，数据显示，每10位出游考生中就有3~4位来自长三角地区。

在目的地选择上，仍以国内城市为主，但00后考生与95后毕业生有不同的偏好。携程数据显示，北京、上海、南京、西安、武汉是00后考生毕业游十大热门目的地。“北京、上海等地不仅以旅游著称，而且知名高校云集。00后考生前往上述城市旅行，在旅游解压的同时，也可以探访心仪的学校，提前感受即将到来的大学校园生活。”携程机票事业部高级总监邵季红介绍说。与00后考生相比，95后毕业生更倾向前往适合休闲放松的度假目的地。携程数据显示，北京、重庆、成都、厦门、杭州、丽江是95后群体心仪的毕业旅行地。

曾经，“穷游”、“住青旅”、“背包客”等旅行方式在学生群体中风靡。而现在的00后毕业学生，他们的毕业旅行已经不再“紧巴巴”，从驴妈妈预订消费数据来看，2019年毕业旅行订单平均消费在5000元以上的占比高达五成。其中，8000元以上的约占15%，更多00后学生“不差钱”，只为来一趟属于自己的舒适休闲之旅。

携程数据也显示，35%的毕业生花费1700元以下，主要是国内中短途线路；24%的人计划花费1700元到2900元，以国内3到5天的跟团游、自由行产品为主；有41%的人花费2900元以上，比例最高，一些出境游花费高达一两万元。

熬最晚的夜用最贵的眼霜

眼霜、夜宵、游戏机是他们的最爱

天猫数据显示，高考之后的6月9日到11日三天，00后在天猫618的消费激增，手机、游戏机、化妆品、手办、零食、酒水、图书，以及医美产品全面增长。

跟80后相比，00后的出没时间普遍推迟了两小时，深夜22点到凌晨3点成为他们一天当中活跃的消费时段；午夜0点后，00后的夜晚刚开始，而凌晨1~2点，才是他们的剁手“黄金档”。

深夜出没，夜猫子们的消费大部分也与熬夜相关——熬夜眼霜、夜间美食和游戏机成为在00后中最受欢迎的三大品类。有句话说得好，“熬最晚的夜，用最贵的眼霜”。高考结束后三天，有超过100万人搜索过“眼霜”、“熬夜”等关键词，有26万人在天猫上疯狂囤眼霜，兰蔻发光眼霜、欧莱雅紫熨斗、雅诗兰黛小棕瓶成为熬夜党们最爱囤的眼霜；此外，在深夜囤完眼霜后，他们也常常随手购买一件娇兰或者OLAY的熬夜霜作为熬夜罪恶感的“补偿”。

夜宵是夜猫子们喜爱的另一大品类。准大学生们买走了大量自热小火锅、方便面和薯片等膨化食品，数据显示，零食品类在高考结束那天同比增长高达62%，有超过42万00后购买；其中，适合在家聚会轰趴用的高端洋酒同比增长超过100%，啤酒也卖出了数百万罐。

当然，晚上宅在家看电影、打游戏也是夜猫子们考后放松的好选择。仅在天猫618潮玩日当天，就售出游戏机3.5万台，当中索尼的PS4和任天堂的Switch最受欢迎；投影仪也售出了1.2万台。

本着“最美好的年纪，不能错过最美好的你”，放下包袱、一身轻松的准大学生们也开始考虑花式表白。高考结束后三天，有近20万人次在淘宝天猫搜索“表白礼”，YSL的口红、施华洛世奇的饰品和野兽派的永生花成为最受欢迎的表白礼品。为布置一个完美的表白现场，这些年轻人还在深夜买走了大量明信片、香氛蜡烛和气球。

(责编：冯粒、袁勃)