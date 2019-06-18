原标题：甘肃政法学院正式更名为甘肃政法大学

兰州晚报讯记者6月17日从甘肃政法学院获悉，教育部办公厅近日发来关于同意甘肃政法学院更名为甘肃政法大学的函。至此，甘肃政法学院正式更名为甘肃政法大学。

教育部在关于同意甘肃政法学院更名为甘肃政法大学的函中明确：根据《高等教育法》《普通高等学校设置暂行条例》和《普通本科学校设置暂行规定》等有关规定，以及第七届全国高等学校设置评议委员会评议结果经教育部党组会议研究决定，同意甘肃政法学院更名为甘肃政法大学，同时撤销甘肃政法学院的建制，同时明确：甘肃政法学院系多科性本科学校，以本科教育为主，同时承担研究生培养任务。学校全日制在校生发展规模为11000人。

据悉，本次教育部共11所由省级人民政府申报设置的高等学校获得通过。名单中包含，“独立学院转设为独立设置本科学校”4所，“新设本科学校”3所，“更名大学”4所。甘肃政法学院为4所“更名大学”中我省唯一一所获得通过的高校。

甘肃政法学院更名后，办学定位立足甘肃、面向全国，辐射“丝绸之路经济带”沿线国家，服务国家重大战略、西部地方经济社会发展和法治建设，努力把学校办成在西部地区有重要地位、全国同类院校中有重要影响的政法类高校。兰州日报社全媒体记者马文艳

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