原标题：女主播进教室拍视频：为流量连小学生主意也打？

近日，一条“女教师在课堂上摆拍短片”的视频热传。当地教育局回应表示，女主播擅自进入小学要求学生协助拍视频，造成不良社会影响，将依法依规追责。目前该涉事用户已被封禁。

据悉，该短视频主播陈某某系金寨县梅山镇人，从事平台主播职业。陈某某于6月10日12点左右擅自进入金寨县全军乡熊家河小学，利用中午学生休息时间在6年级教室要求学生配合拍摄《童年》视频，并发布到短视频平台上，造成不良社会影响。

女主播为了流量不惜打小学生主意的行径，影响恶劣。或许在女主播看来，只是借用孩子们的午休时间“合作”一下而已，没什么大不了的。殊不知，看似简单的行为，却在“不经意”间触犯了好几条红线。

商业活动（广告）进入校园历来是一大忌讳。此前，教育部专门印发《关于严禁商业广告、商业活动进入中小学校和幼儿园的紧急通知》，要求各地坚决禁止任何形式的商业广告、商业活动进入中小学和幼儿园。为了博取流量而进入教室拍视频，无疑涉嫌触犯商业活动进校园的红线。

未经未成年人及其监护人的同意，拍摄并发布到短视频平台上，还涉嫌侵犯隐私权。《中华人民共和国未成年人保护法》第39条规定，任何组织和个人不得披露未成年人的个人隐私。未成年人在教室内的许多行为，比如，聊天、看书等都属于隐私权的保护范围。

“无知者无畏”的女主播固然需依法严惩，涉事学校的管理疏漏同样亟待正视。在高度重视校园安全的当下，女主播究竟是怎样进入校园的？午休时间在教室里拍摄视频，老师难道没有丝毫察觉？等发布到短视频平台上引发社会反响后再来处理，未免有失被动。

一桩小事，或许并未产生什么实质性的影响，但其所折射的女主播的“无知者无畏”和涉事学校的管理疏漏，绝不能等闲视之。(胡欣红)

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