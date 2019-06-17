高考还是留学 这道题怎么答

高考季刚刚过去，对有些学子来说，却早早做了一道选择题——参加高考还是出国留学。

选择留学人数增多

根据新东方日前发布的《2019中国留学白皮书》，通过5年数据对比，该调查发现，意向留学人群始终以就读本科及以上的人群占比为主，5年来始终超过七成，且仍呈上升趋势。

同时根据教育部最新数据，2018年度我国出国留学人员总数达到66.21万人，相比前一年增长8.83%。经济全球化浪潮下，出国留学人数仍在持续增长。

相关业内专家表示，随着家庭经济水平的提升以及越来越多国外高校承认高考成绩，出国留学已经从很多家长和考生的“难选项”，成为“可选项”甚至是“易选项”。

笔者了解到，考生若想在高考后出国留学，有多种方式可以选择。除了读高中期间开始申请国外学校，也可以参加联合办学项目，在国内读完一部分课程后衔接国外大学课程，近年来为人熟悉的宁波诺丁汉大学、西交利物浦大学等都属此类项目。

“我做的是两手准备，既参加高考，也打算申请国外大学。”在山西太原一所重点高中读高一的文静（化名）说，“高考成绩在有些国家也是被认可的，多手准备可以多些选择。”

出国留学原因多样

对那些放弃高考，选择出国留学的中国学生来说，原因各不相同。

有的学子认为，相比于读完大学再出国，本科阶段去国外读书将使自己未来的竞争力增强。

刘启航是安徽省一所重点高中高三理科实验班的学生，因为一直想争取推荐上国内名校的名额，他在高一、高二一直主攻学科竞赛，并没有出国留学的打算。刘启航介绍道，推荐名额非常有限，而竞赛成绩是其中的一个重要参考标准，“但我最终没有争取到名额，只能参加高考。”

虽然刘启航的成绩在班上属于前列，但由于前两年一直埋头竞赛，平时的课业落下不少，他的心里不免打了退堂鼓。“竞赛耽误了不少时间，以我平常的成绩来看，想要上清华、北大这种国内顶尖高校还是有风险，现在开始重新考虑，觉得出国留学也是不错的选择。”刘启航说，“本来我打算读研究生时再出国留学，现在觉得本科出去会更有竞争力一些，也可以提早适应留学目的国的语言和生活。”

有的学子认为，是国外大学的教育理念吸引他们选择出国留学。

胡艺璇现在美国佛罗里达州立大学就读，谈及当初为何放弃高考选择出国留学，她表示，国外的个性化教育相对灵活，也更吸引她。“在国内上大学需要从一开始就选好专业，如果想在大学期间转专业较为困难。”胡艺璇认为，这种情况不适合自己这个“选择困难户”，“没有接触过专业课程的话，我根本不知道自己喜欢什么，也很难做出理性的选择。”

了解到在美国大学就读，第一年上通识教育和公共基础课，在了解了自己的兴趣之后，第二年才进入“术业有专攻”的选专业阶段。所以在高二时，胡艺璇就开始关注出国留学的相关情况。“因为我本身成绩一般，就算参加高考也上不了特别好的学校，和父母商量之后，他们也支持我出国读本科。所以在那时就着手准备SAT和托福考试，准备出国留学。”

有的学子则表示，可以同时申请多所大学也是他们选择出国留学的原因。

李翔宇目前就读于澳大利亚国立大学，他认为，申请国外院校“可以同时申请多所学校，如果足够优秀的话，挑学校的主动权就在学生手中，也能增加被好学校录取的几率。”

如何解好高考和留学这道题

在大多数人眼中，高考是人生必经路。那些放弃高考选择出国留学的学生，虽然没有参加高考，但也要考SAT、托福、雅思等英语标准化考试，压力同样不小。

胡艺璇说，虽然没有参加过高考，但是托福和SAT带来的压力几乎让她精神崩溃。“我第一次托福考试没考过，压力特别大。”为了通过考试，胡艺璇开始报班学英语，“那段时间我开始掉头发，不过好在第二次托福考试顺利通过，不然我可能真的要秃头了。”她笑着说。

刘启航刚刚参加完高中同学聚会，在放弃高考决定出国留学后，他的心境经历了两重变化。“刚开始觉得不用高考挺开心的，毕竟不用再天天刷题了。但是高考结束之后，突然又觉得空落落的。”在高考那两天，刘启航的朋友圈里都是同学们发的对高考的感触，“毕竟从小升初再到中考，我一直都是按部就班过来的，但是最后却没参加高考，就感觉少了一点什么。”

相比于刘启航的缺失感，谢蒙（化名）却觉得没参加高考反而是一种幸运。她现在就读于澳大利亚悉尼大学，在她看来，自己也有来自雅思考试的压力，但是由于不用一轮一轮地复习，所以还是很开心的。“虽然来自雅思考试的压力挺大，但不用参加数不清的模考，整个人都轻松了不少。”（刘紫雯）

(责编：褚昕岚(实习生)、岳弘彬)