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广东成立首个本科学前教育学院

2019年06月17日09:19  来源：中国教育报
 

“我校聚焦小儿科，争做大文章，如今创立了广东学前教育学院。这是全省首个本科学前教育学院。”日前，面向未来的学前教育国际学术研讨会暨广东学前教育学院成立大会在广州举行，主办方广东第二师范学院党委书记王左丹介绍说，广东学前教育学院成立后，将缓解广东本科层次幼儿园教师结构性缺失难题，完善幼儿园教师培养体系。

广东省教育厅副厅长朱超华给出一组数据：截至2018年年底，广东拥有18900多所幼儿园，在园幼儿达450万人。近年来，广东通过加强学前教育师资队伍建设等，着力提升学前教育保教质量。其中，广东第二师范学院坚持做大做强学前教育，逐年扩大学前教育专业招生规模，为广东高层次学前教育师资培养作出了重要贡献。

“高水平学前教育师资供不应求。据统计，2017年广东本科院校的学前教育专业省内招生规模仅900多名。”广东第二师范学院院长廖伟群介绍说，该校积极主动作为，将学前教育专业作为重点专业予以建设，在师资配备、场地建设等方面对其进行重点扶持。近一年来，该校就投入过千万元，建设智能化学前教育软硬件平台等设施。2018年，该校进一步扩大学前教育本科办学规模，本科层次的学前教育专业招生数约占全省五分之一。（刘盾）

(责编：褚昕岚(实习生)、岳弘彬)
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