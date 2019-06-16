群英汇聚什刹海 战鼓擂动赛龙舟

人民网北京6月16日电 （记者 何淼）昨日，“名校龙舟邀请赛”在北京市什刹海举行。北京市西城区代区长孙硕、北京市教委副主任李奕、北京市教委体卫处处长王攀、北京市西城区教委主任赵蓬欣等市、区相关领导及各参赛校校长出席活动并为首发龙舟画龙点睛。

西城区代区长孙硕和北师大实验中学校长李晓辉一起为龙舟点睛 北师大实验中学供图

赛龙舟作为中华民族一项传统的水上运动，因其与爱国诗人屈原有关的传说而被赋予更多的精神内涵，威武中有高洁，豪放里有忠诚，集中体现了我们的民族精神。活动可以让当代的青少年接过前辈手中的舵，去继承优秀的文化传统，沸腾中华儿女的热血。

李晓辉校长致开幕词 北师大实验中学供图

北师大附属实验中学校长李晓辉在致辞时表示，实验中学建校100多年，始终不忘百年前的育人目标：“培养健康身体、培植高尚品格、发展基本知能、养成良善公民。”体育教育是这所学校持续百年的蓬勃血脉，由实验中学发起主办的龙舟邀请赛从2008年开始已连续举办七届，已经打造成西城区的文化品牌,进而成为北京市中学生的一项传统体育赛事。

实验中学舢板一队后来居上 勇夺冠军 北师大实验中学供图

体育是最好的橄榄枝，文化是最美的桥梁，北师大实验发起举办中学生的龙舟赛，用传统体育竞技的方式，在青少年心中播下传统文化的种子，激荡民族情怀。激烈的角逐、精彩的演出，不仅让我们看到当代中学生昂扬的气势，精湛的技艺，更看到他们对传统文化的青春演绎。经过激烈的角逐，北京四中包揽学校男子组、女子组冠军，北师大二附中和北师大实验中学游泳女队队则分别获得学校男子组、女子组亚军，北师大实验中学游泳男队和实验华夏女子中学则分别获得学校男子组、女子组季军。校友男子组获得冠军的是实验中学1997届校友队，女子组获得冠军的则是实验中学（原女附中）舢板1队。

本次比赛由北京市中小学体育运动协会和北京师范大学附属实验中学联合主办，由北京市西城区体育局水上运动中心和北京华腾时代体育文化有限公司联合承办。北师大实验中学、北京四中、北师大二附中、华夏女中、和平街一中、27中、日坛中学、景山学校以及北师大实验中学各届校友和北京四中校友基金会均组队参加。

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