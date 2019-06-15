首届 “中国城市治理创新奖”（2018-2019）揭晓

人民网北京6月15日电（李依环）首届 “中国城市治理创新奖” （2018-2019）于2019年6月14日在北京大学揭晓，广东省深圳市妇女儿童工作委员会申报的创建儿童友好型城市、北京市城市管理综合行政执法局申报的“五位一体”智慧城管、上海市长宁区民政局申报的居民区分类治理清单模式等10个地方城市治理创新项目荣获优胜奖。

据悉，“中国城市治理创新奖”是“中国城市治理创新研究与奖励计划”的重要组成部分，由北京大学城市治理研究院发起，是一项专业奖、学术奖、民间奖。该奖项旨在发现、奖励、推广和总结中国城市治理创新的先进实践，引领中国城市治理创新的前进方向，推进中国城市治理的现代化。

“‘中国城市治理创新奖’有一整套严格的申报评选程序和科学的评选标准，着重鼓励城市治理创新的成功探索。”项目总负责人、北京大学政府管理学院院长兼城市治理研究院院长俞可平介绍，该奖项每两年举行一次，全国范围内各级政府、企事业单位及各类社会组织等合法主体在推动城市治理创新方面的先进案例均可参评。申报项目必须已实施一年以上并产生了明显的实际效果或重要影响，具有独创性和示范推广意义。

有关负责人介绍，自2018年5月18日启动以来，首届“中国城市治理创新奖”共收到330个申请项目。组委会对申报项目进行资格审查和初选后，从专家库中随机抽选12名全国专家委员会委员，按照创新程度、重要程度、效益程度、参与程度、推广程度等标准，对初选项目进行评阅，投票选出了23个入围项目，并进行社会公示，最终确定了22个项目参加最后一轮陈述答辩。随后，组委会组织专家调研组对这22个创新项目分别进行实地考察， 完成了独立的评估报告。14日，12名全国选拔专家委员会在听取项目陈述答辩后，通过投票和协商，最终评选出10个优胜项目。

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