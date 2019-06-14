中国儿童中心发起全国青少年传统文化教师培训联盟

"有朋自远方来，不亦乐乎"！6月11日至13日，在儒家文化的发源地山东曲阜，来自全国18个省市自治区、60个校内外教育机构的领导和老师们济济一堂，参加了全国青少年传统文化教师培训联盟启动仪式暨首届全国少儿传统文化教育和研学活动教师研修班，共享共建新的传统文化研修平台。

活动由中国儿童中心和山东省妇儿活动中心主办，济宁市妇儿活动中心、曲阜市妇儿活动中心、浦江学堂联合承办，《中国校外教育》杂志社提供媒体支持。中国儿童中心主任苑立新，山东省妇联副主席孙应琢、中国孔子研究院院长杨朝明、中国开放大学教授鲍鹏山、山东省妇儿活动中心主任张永干、济宁市妇联主席李丽、曲阜市妇联主席孟祥娟等领导和嘉宾出席了联盟启动仪式和开班仪式。中国儿童中心师资培训部部长高云主持了此次活动。

此次培训活动旨在围绕立德树人任务，直面当下社会问题和教育问题，溯文化之源，立教育之本。加强面向全体教育工作者的中华优秀文化教育，以共享传统文化学术研究的新成果，共促新时期青少年课程的内涵建设。互鉴传统文化教育的跨领域融合，促进文化自知，提高文化自信，共同推进教师队伍的专业化发展。

中国儿童中心、上海浦江学堂总部、天津市少年宫、山东省妇儿活动中心、黑龙江省妇儿发展中心、江苏省妇儿中心、河南省妇儿中心、西安市青少年宫、太原市少年宫、包头市青少年发展中心、济宁市妇儿活动中心、曲阜市妇儿活动中心等14个教育机构，针对传统文化教育的痛点问题、热点问题和难点问题，经过半年的沟通研讨和热情协作，成为第一批教师培训合作基地协作伙伴。

苑立新致辞 （主办方供图）

苑立新就发起青少年传统文化教师培训联盟的重要性和迫切性进行了分析，并从新时期家庭教育、学校教育、校外教育关系的新趋势谈起，强调了新时期校外教育的功能和定位："校外教育要配合学校教育，参与社会教育，支持和指导家庭教育。我们应该是先进教育理念的倡导者，是教育新模式的践行者。"他表示，中国儿童中心希望和广大同行一起，通过整合全国优质资源和特色资源，建设传统文化教师培训联盟，常态化地、有效地推动大家在培训基地平台上，共同学习传统文化精髓，分享丰富多元的教育形式。

活动期间，杨朝明作了《文化自知和文化自信》的专题报告，他重点讲授了孔子的核心思想与传统文化的精髓。"没有文化自信，就没有文化复兴""国无德不兴，人无德不立"……他认为，促进对中华文化特质与特性的深入了解，是国家与民族价值体系的教育意义所在。鲍鹏山作了《教育的谋生、谋智与谋道》专题报告，他充分肯定了全国青少年传统文化教师培训联盟的时代意义，从情怀、专业、价值和合作的角度，对做好联盟工作提出希望，并希望通过专家委员会的建设，用心形成好的活动品牌，让传统文化教师培训更有针对性、系统性、专业性和延续性。

与会代表表示，此次活动不但加深了大家对传统文化的体验认知，更激发起与会人员的教育使命感和责任感。期待校外教育资源进一步融通，共享、共促未成年人素质教育的新发展。（记者 杨月）

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