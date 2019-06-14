拍完毕业照 医学生赴医院捐献骨髓造血干细胞

5月30日，在拍完毕业照后，西安交通大学启德书院学生马明海匆匆赶往医院，开始注射第一针骨髓动员剂。尽管注射后身体有些疼痛，甚至难以入眠，但想到远在上海遭受病痛折磨的患者，马明海坚持打完了6针。

6月3日上午，马明海顺利进行了5个小时的造血干细胞采集。随后，成功采集的190毫升造血干细胞被迅速运往上海。这名医学院本科毕业生，是陕西省第201例造血干细胞捐献者。

2015年3月，在志愿献血的同时，马明海成为造血干细胞捐献者资料库的一员。今年2月，他接到中华骨髓库通知，自己和一名患者配型成功，并询问他是否愿意捐献骨髓挽救病人的生命。

马明海在临床实习期间，曾遇到许多血液病患者，他深深了解患者的痛苦和负担。“对捐献者来说，骨髓移植或许微不足道，但患者却可以重拾生的希望，每位患者身后都是一个需要拯救的家庭。”随后的半年里，马明海配合中华骨髓库进行了两次体检和高分辨配型，均符合捐献移植标准。

据了解，陕西省造血干细胞捐献工作开展17年来，入库登记的志愿捐献者已累计达11.8万余人，此前已累计成功捐献突破200例，库容使用率持续位居全国前列。

6月6日，在表彰宣传活动上，马明海和几位捐献者一起，从陕西省副省长方光华手中接过为他们颁发的荣誉证书和奖牌。

“造血干细胞捐献是一项保护人类生命健康的崇高事业，是红十字事业的重要组成部分。”方光华说，造血干细胞捐献事业已在陕西蔚然成风，引领了社会主义精神文明新风尚，促进了社会的文明和谐与进步。

马明海说：“学医，就是为了治病救人。能在即将本科毕业前，为社会贡献一份力量，这和自己的理想初衷是一致的。”

如今，马明海已经以优异成绩免推至西安交通大学第一附属医院泌尿外科继续攻读研究生学位。大学本科期间，他多次参加爱心公益活动，并连续被评为优秀毕业生、优秀学生干部、优秀党员、优秀团干部、优秀志愿者等。（孙海华）

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